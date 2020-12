Alemania, en confinamiento estricto antes de Navidad: ¿qué medidas rigen?

Alemania pisa nuevamente el freno de emergencia, como lo hizo en marzo cuando los restaurantes, cafés y tiendas cerraron por primera vez, y la vida pública se paralizó en gran medida. Ahora, las restricciones son aún más severas. Las altas tasas de contagios del nuevo coronavirus y las cifras de muertos ponen bajo presión a los políticos. Todas las medidas acordadas por la canciller Angela Merkel y los 16 ministros presidentes de los estados federados el domingo se aplicarán, inicialmente, hasta el 10 de enero.

Un confinamiento corto y severo haría que las cosas cambien, coinciden políticos y científicos. Queda por verse, sin embargo, lo que sucederá si a principios de enero el número de nuevas infecciones sigue siendo muy superior al nivel de 50 infecciones por cada 100.000 habitantes en un plazo de siete días. Muchos expertos creen que las cifras seguirán siendo altas. Por lo tanto, es muy posible que las drásticas restricciones de principios de año se extiendan.

El presidente alemán Frank-Walter Steinmeier dijo que las nuevas medidas serán “una prueba para todos".

¿Con quién me puedo reunir en Alemania?

Cinco amigos, parientes o conocidos pueden seguir reuniéndose en privado, pero esas personas pueden provenir de no más de dos hogares diferentes. Los niños menores de 14 años no cuentan, de lo contrario, las reuniones privadas con personas ajenas al núcleo familiar ya no serían posibles en muchas familias. Durante las fiestas de Navidad, del 24 al 26 de diciembre, habrá una ligera relajación: cuatro personas "del círculo familiar inmediato" que no viven en la casa, pueden ser recibidas como visitantes. Y esto puede exceder la regla de las cinco personas en muchas familias. Por lo pronto, la resolución del domingo enumera exactamente a quiénes se puede recibir en casa: a cónyuges, parejas de hecho, parientes directos, a los hermanos y a sus hijos, así como a todos los que pertenecen a los hogares de esas personas.

La regla de que los menores de 14 años no sean contados también rige para Navidad. El llamado urgente para reducir voluntariamente los contactos en los días previos a la Navidad, como una especie de medida preventiva, muestra el gran temor de los políticos a que las infecciones vuelvan a aumentar después de las fiestas. Después de Navidad, la regla de las cinco personas de dos hogares se aplicará nuevamente.

Unos días después, la víspera de Año Nuevo será una celebración bastante restringida este año, ya que rige una prohibición de reunión en el espacio público, tanto el 31 de diciembre como el día de Año Nuevo. Los fuegos artificiales quedan prohibidos en ciertos lugares, que aún deben ser determinados por los municipios. En cualquier caso, habrá menos fuegos artificiales este año, incluso en los lugares permitidos, pues quedó prohibida la venta de productos pirotécnicos.

Una última carrera hacia las tiendas, antes del 14.12., puede ser comprensible, pero ciertamente no ayuda a combatir la pandemia.

A más infecciones, más reglas estrictas

En los casos en los que las tasas de infección son particularmente altas, los estados federados tienen la opción de ser más severos con las restricciones de contacto. Brandemburgo, por ejemplo, donde las tasas de infección han aumentado mucho recientemente, ha ordenado un toque de queda nocturno que también entrará en vigor a partir del miércoles 14.12. Y en Sajonia, en regiones con más de 200 nuevas infecciones por 100.000 habitantes en siete días, solo se permite a la gente dejar sus casas por razones de fuerza. Estos solo pueden ir de compras y hacer ejercicio individual al aire libre dentro de un radio de 15 kilómetros de su propia casa.

¿Qué tiendas siguen abiertas?

Casi todas las tiendas tendrán que cerrar a partir del miércoles, además de los restaurantes, hoteles, cafeterías e instituciones culturales que ya están cerrados desde noviembre. Una semana antes de Navidad, este es un duro golpe para el sector minorista. Los negocios minoristas de todo el país normalmente ganan, por día, alrededor de mil millones de euros en los días previos a la Navidad.

Es más fácil enumerar los negocios que aún pueden abrir: estos son, por supuesto, los supermercados, las tiendas de artículos de limpieza y cosmética, los mercados semanales, las tiendas de bebidas, los comercios naturistas, las farmacias y, por ejemplo, las tiendas especializadas en bebés. Las gasolineras y los talleres de autos también pueden seguir recibiendo clientes, así como las tiendas de bicicletas. Los fisioterapeutas pueden seguir trabajando. Las oficinas de correos permanecerán abiertas, al igual que los bancos y las cajas de ahorro.

En Alemania es una tradición tomar vino caliente en épocas navideñas.

Pero los puestos de venta de árboles de Navidad también tendrán que cerrar a partir del miércoles, al igual que las peluquerías. En los restaurantes será posible pedir comida para llevar. Beber vino caliente en público, una tradición alemana en épocas navideñas, que recientemente molestó a la canciller Angela Merkel debido a la posibilidad de contagios, también queda prohibido a partir del miércoles, al igual que beber todo tipo de alcohol en la vía pública.

Iglesias en Navidad

Esta Navidad también será muy diferente en las iglesias: hay una distancia mínima de un metro y medio y las mascarillas son obligatorias. Este año no está permitido cantar. Las reglas también se aplican a las sinagogas y mezquitas. Pero las encuestas ya han demostrado que mucha gente no acudirá a las iglesias en Navidad.

Escuelas y guarderías

Las escuelas cerrarán, en general, desde el 16 de diciembre hasta el 10 de enero, así como las guarderías. Se eliminará la obligación de asistencia", por lo que se ampliarán las vacaciones de Navidad: se ofrece la enseñanza a distancia, y también se podrán impartir clases a través de internet. Lo que eso significa en términos concretos difiere según el Land o estado federado.

De este modo, estas serán unas fiestas bastante tranquilas en Alemania, demasiado, para el brillo y el consumo acostumbrados, pero necesariamente distintas. El 5 de enero, la canciller y los 16 primeros ministros planean reunirse nuevamente para discutir cómo proceder después del 10 de enero. (ct/cp)