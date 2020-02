Alemania: el injusto placer de la carne barata

9 cosas que no comerá en una barbacoa alemana

No hay chucrut

Los alemanes comen chucrut por la mañana, a mediodía y por la tarde. ¿Es verdad? Pues no. Es un cliché. La verdad es que el chucrut se come especialmente en el sur de Alemania y sobre todo en invierno, con carnes y papas. ¿Pero en verano, al aire libre? No, en la parrilla no hay chucrut.