Alemania detecta campaña de desinformación rusa en X

El medio alemán Spiegel asegura que el Ministerio de Exteriores de Alemania ha detectado una campaña de desinfomación rusa en la red social X (antes Twitter). La publicación dice haber tenido acceso a un informe del Departamento de Comunicación Estratégica del Ministerio, realizado a partir de un análisis de la plataforma entre el 20 de diciembre de 2022 y el 20 de enero de 2024, en el que se encontraron más de 50.000 cuentas falsas que difundieron más de un millón de mensajes en alemán.

Uno de los mensajes más divulgados es la queja de que el Gobierno alemán descuida a su propia población por ayudar a Ucrania. Como ejemplo, se menciona un mensaje, falsificado, atribuido a la ministra de Exteriores, Annalena Baerbock, en el que se pronostica que la guerra de Ucrania terminará en tres meses.

El objetivo sería transmitir la idea de que Baerbock no ve posibilidades de que Ucrania tenga éxito en su resistencia, con lo que la ayuda sería inútil. Para darle credibilidad a la supuesta polémica se imitan páginas de determinados medios, entre ellos, el propio Spiegel.

Amenaza global

"Después de que X, con Elon Musk al mando, desmontó sistemáticamente los mecanismos de protección contra discursos de odio y contra la desinformación, el aumento de las cuentas falsas y de ese tipo de contenidos era una consecuencia lógica y esperada", analiza un analista del Ministerio de Exteriores, citado por Spiegel.

Otra fuente del Ministerio citada por el mismo medio dice que la desinformación se ha convertido en una amenaza global. "Aquellos que no comparten nuestros valores la utilizan para desestabilizar las sociedades, no sólo de las democracias occidentales sino en todas partes", dice la fuente no identificada. El objetivo sería crear desconfianza en las instituciones, en los medios tradicionales y en el Gobierno, así como generar una ola de apoyo a partidos que quieren romper el consenso democrático, como Alternativa por Alemania (AfD). MS (dpa/efe)