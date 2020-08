Alemania: despiden a basquetbolista profesional por ir sin mascarilla a protesta

Las directivas del equipo Telekom Baskets Bonn, de la Bundesliga alemana de baloncesto, considera al jugador un "riesgo permanente de contagio", por lo que lo despidió, sin previo aviso. El deportista profesional se considera a sí mismo "víctima”, por haberse manifestado contra las medidas antipandemia. Pero la verdad es que tanto el jugador como su novia, también deportista de la selección nacional de atletismo son profusos difusores de leyendas de la conspiración.

¡Nos vemos... en la Corte! Eso también lo supone el equipo de baloncesto profesional Telekom Baskets Bonn, que despidió a Joshiko Saibou, a sabiendas de que se mueve en terreno pantanoso. En efecto, expertos en derecho laboral dudan que el despido se sostenga en los tribunales. "Sabemos que no tenemos buenas cartas", admitió el presidente de Telekom Baskets, Wolfgang Wiedlich, al Servicio de Información Deportiva (Sport-Informations-Dienst). Pero todos preferimos eso a que nuestra mini nave espacial explote".

¿Por qué el club de basquetbol tomó tal decisión?

El jugador de la selección alemana Saibou y su novia, la atleta Alexandra Wester, habían participado en la controvertida manifestación contra las medidas estatales de contención de la pandemia del coronavirus en Berlín, el fin de semana anterior. Imágenes muestran a los dos atletas de élite sin mascarillas protectoras. Según las estimaciones de las autoridades de seguridad, unas 20.000 personas participaron en la acción de protesta. La policía decidió disolver la manifestación porque casi ninguno de los participantes estaba respetando las medidas de protección del coronavirus, como la distancia mínima y el porte de mascarilla.

"Saibou no es un negacionista casual del coronavirus"

En su sitio web, Telekom Baskets Bonn justificó el despido de Saibou por "violaciones de las disposiciones de su actual contrato de trabajo como deportista profesional". El presidente del club señaló que los clubes de la Bundesliga de Baloncesto (BBL) están trabajando "meticulosamente" en los conceptos de higiene para los espectadores y en las directrices de seguridad laboral para los jugadores en la nueva temporada: "Por lo tanto, no podemos asumir la responsabilidad del permanente riesgo de infección que representa el jugador Saibou, ni frente a sus compañeros de trabajo en nuestro equipo ni frente a otros equipos de la BBL en la competición". Saibou no es "un negacionista casual" de la pandemia del coronavirus, añadió.

El club está tratando de "construir una barrera de protección contra el contagio con coronavirus", por lo que "no podemos tener a nadie que afirme que ‘el virus no existe'”. Con su actitud negligente, "Saibou ha puesto en peligro nuestro sustento”, añadió Michael Wichterich, director deportivo del Telekom Baskets.

Saibou rechazó las acusaciones y afirmó que llamarlo un peligro para el club es "infundado". Durante meses, el club de Bonn, que no clasificó para el torneo final de la Bundesliga en Múnich en junio, no ha estado entrenando como equipo. Y nada cambiará por el momento, dijo el profesional en un video que publicó en Instagram. "En la manifestación, me aseguré de no poner en peligro a nadie".

Su despido, según Saibou, es una "bofetada a la libertad de expresión". Su novia criticó a través de Instagram que "los clubes todavía puedan tratar a sus atletas como muñecos". La saltadora terminó su video afirmando que "deben entender que nosotros, los atletas, no somos los esclavos de los tiempos modernos. Pero nos están convirtiendo en ellos".

Descabelladas leyendas de "cárceles psiquiátricas”

Saibou y Wester han generado polémica en las redes sociales en los últimos meses con tesis a veces descabelladas. A finales de abril, por ejemplo, Wester publicó un video en Instagram en el que criticaba las acciones del gobierno en la crisis provocada por el coronavirus. En el, la deportista afirmaba que los abogados y médicos que defendían los derechos humanos estaban siendo encerrados en cárceles psiquiátricas. Y a principios de mayo, Saibou publicó un "Llamamiento a la razón", también en Instagram. Allí acusó al público de seguir ciegamente a los medios de comunicación y a la política: "¡No cuestiones nada! Ni siquiera cuando la gente sea golpeada o arrestada. Eso es por el bien de todos. Así que, ¡Cállate!" Acto seguido, Saibou se pone una máscara facial.

Ya entonces, el presidente de Telekom Baskets se distanció de las declaraciones de Saibou y resaltó la libertad de opinión. La Federación Alemana de Baloncesto (DBB) y, en el caso de Westers, la Asociación Alemana de Atletismo (DLV) se han comportado de manera similar. Saibou jugó diez partidos internacionales para el equipo nacional de baloncesto alemán. El jugador de 30 años pasó del Alba Berlín a ser contratado por Telekom Baskets Bonn en el verano de 2019.

La saltadora Alexandra Westerm, de 26 años, espera competir en los Juegos Olímpicos de 2021 en Tokio. Sin embargo, la entrenadora principal de la Asociación de Atletismo, Annett Stein, ha dejado claro a Wester "que cada atleta de la DLV debe cumplir una función de conducta ejemplar cuando se trata de declaraciones políticamente motivadas sobre temas controvertidos".

(jov/er)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |