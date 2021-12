Alemania descarta un confinamiento antes de Navidad

El nuevo ministro de Salud alemán, Karl Lauterbach, dijo el domingo (19.12.2021) en declaraciones a la emisora pública ARD que el país no se cerrará antes de Navidad, a diferencia de la vecina Holanda. "No, no tendremos un 'lockdown' como en los Países Bajos antes de Navidad", dijo. Poco antes, el consejo de expertos de nueva creación que asesora al Gobierno sobre el coronavirus instó en su primer informe a reducir los contactos en los próximos días ante el avance de la variante ómicron y la baja tasa de vacunación en Alemania.

"Pero es un hecho: tendremos una quinta ola", vaticinó Lauterbach. "Hemos superado la masa crítica de personas infectadas con ómicron, por tanto, esta ola ya no se puede detener por completo y tenemos que contrarrestarla", dijo el ministro. En otra entrevista con Bild, Lauterbach agregó que tampoco esperaba que hubiera un "bloqueo duro" después de las vacaciones.

Alemania prohibió a las personas no vacunadas ingresar a establecimientos no esenciales a principios de este mes en un intento por controlar el aumento de casos en medio de la propagación de la variante ómicron. El gobierno aún tiene que dejar claro a la población qué se permitiría y qué no durante la temporada navideña, dijo Lauterbach, sin especificar qué medidas estaban en discusión.

Los 19 expertos del nuevo consejo asesor subrayaban en su informe la necesidad de actuar "ya en los próximos días" y alude a la preparación de "medidas efectivas de alcance federal para controlar la evolución de los contagios, en particular la limitación de contactos bien planificada y bien comunicada". Instan asimismo a mantener y aplicar las medidas vigentes "de manera aún más rigurosa" y, paralelamente, "intensificar considerablemente la campaña de vacunación".

Alemania tiene en torno a un 70% de la población vacunada. "Creo que podemos superar esto si cerramos la brecha de la vacunación con vacunas obligatorias, esa es mi clara convicción", concluyó Lauterbach.

