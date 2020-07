“Alemania debe cumplir con su responsabilidad y llevar a Luis Esteban Kyburg ante la Justicia”

Alemania despertó este viernes (17.07.2020) con la noticia de que un argentino acusado de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura argentina (1976-1983) había sido localizado en Berlín. Se trata de Luis Esteban Kyburg, de 72 años de edad, sobre quien pesan órdenes de arresto nacionales e internacionales desde 2012. Está acusado de haber participado en el secuestro y el asesinato de 152 personas en 1976, cuando era comandante de la unidad de élite Agrupación de Buzos Tácticos U.T. 6.1.2 de las Fuerzas Armadas. En marzo de 2015, la Justicia argentina solicitó a Alemania que extraditara a Kyburg. Sobre los pormenores y perspectivas actuales del caso, DW entrevistó a Wolfgang Kaleck, abogado especialista en Derecho Internacional y secretario general del Centro Europeo para los Derechos Humanos y Constitucionales, (ECCHR), con sede en Berlín. Kaleck forma parte de la Coalición contra la Impunidad, que acompaña desde 1998 la lucha de las víctimas y familiares de las víctimas de crímenes perpetrados por los responsables civiles y militares de la dictadura argentina.

Deutsche Welle: ¿Cuál es la importancia de que Alemania haya localizado a Luis Esteban Kyburg en Berlín, y qué significado tiene esto para el esclarecimiento de los crímenes de la junta militar durante la dictadura argentina?

Wolfgang Kaleck: El caso Kyburg es muy importante para continuar con el esclarecimiento de los crímenes de la dictadura argentina. Inmediatamente después del fin de la dictadura, en Argentina comenzó el megajuicio contra la Junta Militar. Luego pasaron varios años en los que reinó la impunidad debido a las leyes de amnistía. Pero las luchas de las organizaciones de Derechos Humanos en ese país lograron, en la década del 2000, durante los gobiernos de los Kirchner, que se retomaran los juicios contra los militares por crímenes como la tortura, la desaparición y los asesinatos. Desde entonces, en Argentina se lleva a cabo una de las mayores series de persecuciones penales a nivel nacional contra sospechosos de crímenes de lesa humanidad en el mundo. En ese sentido, la Justicia argentina ha realizado un trabajo magnífico.

Wolfgang Kaleck, fundador y secretario general del Centro para los Derechos Humanos y Constitucionales, con sede en Berlín, y cocreador de la Coalición contra la Impunidad.

En 2012, Argentina emitió una serie de denuncias contra militares en Mar del Plata, y llevó a juicio a algunos de ellos. Entre esos militares acusados y buscados está Luis Esteban Kyburg, que prestó servicio en una unidad de élite como buzo táctico en la Marina argentina en 1976. Casi todos los compañeros de Kyburg en Mar del Plata ya han sido juzgados.

Al enterarse de que estaba siendo buscado por la Justicia argentina, Kyburg se estableció hace unos siete años en Berlín. Argentina solicitó a Alemania su extradición, pero como es ciudadano alemán, Alemania no lo puede extraditar. Por eso, la Fiscalía general de Berlín inició una investigación en su contra y está en comunicación y cooperación con los fiscales en Mar del Plata y Buenos Aires. Las pesquisas continúan a toda marcha.

¿Cómo se logró localizar a Kyburg en Alemania? ¿Él vive como cualquier otro ciudadano, en libertad, en Berlín?

Kyburg vive hasta hoy como un ciudadano común en Berlín, y la Fiscalía de Mar del Plata lo sabía. Un periodista argentino-alemán, Toni Hervida, se enteró de eso y se lo dijo a Anahí Marocchi, la hermana de Omar Marocchi, un hombre detenido ilegalmente y desaparecido durante la dictadura, que nos encomendó investigar su caso, y desde ese momento lo estamos haciendo. Omar Marocchi es solo una de las miles de personas que fueron secuestradas, abusadas y asesinadas en Argentina. Alemania debe cumplir con su responsabilidad y llevar a Luis Esteban Kyburg ante la Justicia. Exigimos que se emita una orden de arresto en Alemania contra Luis Esteban Kyburg para que sea detenido y acusado formalmente aquí en Berlín.

¿Qué posibilidades ve usted de que estas investigaciones desemboquen en un juicio contra Kyburg?

Como se puede imaginar, para la Fiscalía general de Berlín no es fácil esclarecer un crimen ocurrido en Mar del Plata en 1976. Eso seguramente demorará, pero esperamos que al final de las investigaciones, la Justicia en Berlín emita una acusación formal y se de inicio al proceso con una vista principal.

¿El juicio tendría lugar entonces en Berlín?

Sí, porque el sospechoso es ciudadano alemán.

¿Qué fallo podría, en su opinión, emitir la Justicia alemana en este caso?

La Justicia alemana actuaría en el caso de Kyburg según el principio jurídico de “personalidad activa”, ya que él es alemán. Sin embargo, el único delito por el cual la Justicia de este país puede proseguir las investigaciones en contra de Kyburg es homicidio, dado que los otros cargos ya prescribieron. Eso hace que este caso sea un poco más complicado desde el punto de vista jurídico. Según el derecho actual, diríamos claramente que Kyburg es sospechoso, junto con su unidad de élite de la Armada de 1976, de haber participado en crímenes de lesa humanidad. Según la ley actual, hay que comprobar que el sospechoso estuvo implicado en un homicidio.

Considerando que esos crímenes de lesa humanidad fueron perpetrados en Argentina, ¿cómo funcionaría el proceso en Alemania, si se llevara a cabo?

Lo que se debe hacer es esclarecer en un juicio los sucesos en Argentina en 1976. Eso no es tan fácil. No se puede juzgar simplemente a Kyburg por el estado actual del expediente. Para juzgarlo sería necesario que viajasen testigos, peritos y fiscales argentinos a Alemania, para poder declarar aquí, y así poder integrar esas declaraciones al proceso.

¿En qué etapa están ahora las investigaciones?

En este momento tiene lugar un arduo proceso de investigación, y cuando este finalice, la Fiscalía alemana debe decidir si existe o no una sospecha urgente de homicidio en su contra, y si formula una acusación formal contra Kyburg o no. Si considerase que es así, entonces presenta esa sospecha por delito de homicidio ante un tribunal, y el tribunal la examina y decide si emite o no una orden de detención.

Afiche que reza: "Ni olvido ni perdón ni reconciliación: 100 años de prisión" en protesta por los crímenes cometidos por los responsables civiles y militares de la dictadura en Argentina. (4.05.2017).

¿Si ese tribunal decidiese que no existe una sospecha por homicidio, y no emitiera una orden de detención, entonces Kyburg podría seguir viviendo en libertad dentro de territorio alemán? ¿Ni la Justicia argentina ni la Justicia alemana podrían hacer nada más?

La Justicia alemana está trabajando en el caso, y sí puede hacer algo, que es lo siguiente: primero, decidir si habrá o no una acusación formal, y de acuerdo con eso, decidir si emite una orden de detención. Argentina está cooperando con la Fiscalía alemana para esclarecer el caso. La Justicia alemana depende de la cooperación con la Justicia argentina en el caso Kyburg. Como él no puede ser extraditado, entonces la Justicia alemana asume el caso.

Usted cuenta con una larga trayectoria como abogado especialista en derechos humanos en la difícil tarea de esclarecer los crímenes de lesa humanidad de la dictadura argentina. ¿Qué significa para usted en lo personal que se haya localizado a Kyburg en Alemania?

La Coalición contra la Impunidad empezó a esclarecer casos de desapariciones de ciudadanos argentino-alemanes ya en 1998, presentándolos ante la Fiscalía de Núremberg. Logramos que en 2003 la Justicia alemana emitiera órdenes de detención contra los generales, entonces todavía vivos, Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera. Al mismo tiempo, se emitieron órdenes de detención contra ellos en España. Luego de eso, Argentina se hizo cargo de esos dos casos, y la Justicia alemana ya no tuvo que ocuparse activamente. También hubo casos similares de este tipo en Francia e Italia, y cuando los sospechosos viajan a países europeos y no pueden ser extraditados, entonces debe intervenir la Justicia europea, y eso es lo que está haciendo también en el caso de Kyburg.

Para mí no fue una sorpresa que un militar argentino sospechoso de haber perpetrado crímenes de lesa humanidad se fuera de su país para establecerse en Europa. Ya estábamos preparados para esto desde hace dos años. Cuando nos enteramos, nos pusimos en contacto con la Fiscalía y supimos que las investigaciones ya estaban en marcha. Nos encontramos con los fiscales, y tratamos de llevar delante el proceso por nuestra parte, justamente porque estamos trabajando activamente desde hace 22 años conjuntamente con Argentina y tenemos nuestros canales propios. Estamos en una muy buena posición para poder comentar e interpretar los resultados de las investigaciones, y por eso hemos impulsado que se emita una orden de detención contra Luis Esteban Kyburg en Alemania, porque consideramos que existe una sospecha urgente contra él. Pero ahora la que tiene que decidir sobre esa orden de detención es, naturalmente, la Fiscalía general alemana.

Wolfgang Kaleck es un abogado alemán, especialista en Derecho Internacional y Derechos Humanos. Trabaja desde 1998 en la Coalición contra la Impunidad (Koalition gegen Straflosigkeit), que lucha para esclarecer los asesinatos y desapariciones de ciudadanos argentinos y alemanes durante la dictadura argentina (1976-1983), así como el rol de Alemania en esos crímenes, y de investigar y llevar ante la Justicia a los militares y colaboradores civiles que perpetraron crímenes contra la humanidad. Kaleck fundó en 2007, junto con otros renombrados juristas, el Centro Europeo para los Derechos Humanos y Constitucionales (ECCHR), en Berlín, y es secretario general y director legal de esa organización. Entre 2004 y 2008 trabajó con el Centro de Derechos Constitucionales de Nueva York (CCR) para la prosecución de crímenes cometidos por el Ejército de EE. UU. Ganó en 2014 el premio "Hermann Kesten Award", del Centro PEN de Alemania, entre otros, y en 2019 obtuvo el "Bassiouni Justice Award", del Centro Internacional de Investigación Legal y Política.



