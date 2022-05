Alemania: cibercriminalidad en tiempos de guerra en Ucrania

En Alemania, incluso la Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA) fue objetivo de un ciberataque, pero sin consecuencias graves. La semana pasada, piratas informáticos lanzaron una avalancha de solicitudes a los servidores de varias autoridades y ministerios alemanes: la intención fue sobrecargarlos y bloquearlos. El ataque DDos (Distributed Denial of Service) fue llevado a cabo por Killernet, un grupo de hackers rusos.

La vicepresidenta de la BKA, Martina Link, advirtió en la presentación del "Informe sobre la Situación del Cibercrimen" sobre la solidaridad de los colectivos de piratas informáticos con Rusia y Ucrania, y del riesgo de que "las personas se vean afectadas indirectamente por esos ataques, sin que ese sea el objetivo”.

La guerra en Ucrania también tiene lugar en el ciberespacio, y desde allí, se traslada al área digital de Alemania. El presidente de la Oficina Federal de Seguridad de la Información (BSI), Arne Schönbohm, dijo a DW: "En vista de la guerra de agresión rusa contra Ucrania, la BSI constata nuevamente que existe una mayor amenaza para Alemania". Schönbohm hace un llamado a las empresas, organizaciones y autoridades para que revisen sus medidas de seguridad de internet y las adapten a la situación actual.

La vicepresidenta de la Oficina Federal de Investigaciones Criminales (BKA), Martina Link, afirmó que la cibercriminalidad ha aumentado considerablemente.

Primer caso de desastre cibernético

Sin embargo, también hay ciberataques de graves consecuencias para los ciudadanos. Martina Link habló del distrito Anhalt-Bitterfeld, en Sajonia-Anhalt, donde, en julio de 2021, piratas informáticos atacaron a las oficinas de administración local con el programa Ransomware (de secuestro de datos). No se pudieron pagar las prestaciones sociales y no se pudieron emitir permisos de circulación de automóviles, entre otras cosas. Fue el primer caso de chantaje digital en Alemania.

La BKA registró un aumento de casos de cibercriminalidad en un 12 por ciento, casi 150.000 casos más. Los expertos, en cambio, creen que la cifra de ataques es aún mayor. La asociación digital Bitkom realizó una encuesta a 1.000 empresas de todos los sectores, y nueve de cada diez dijeron ser víctima de ciberataques. Según Bitkom, los daños por robo, espionaje y sabotaje para la economía alemana ascienden a 223 mil millones de euros, una cifra que coincide con la información de Martina Link, de la BKA, y que se ha duplicado en tan solo dos años.

El coronavirus impulsó ciberataques

Martina Link enumeró varias razones para el "aumento significativo de casos: la pandemia de coronavirus impulsó la digitalización, lo queha originado nuevas oportunidades para el ciberdelito. Al mismo tiempo, la economía digital ilegal ha avanzado más aún. Existe, además, una poderosa economía de servicios criminales, que ofrece todo lo que los delincuentes necesitan en los mercados ilegales: desde redes bot y datos de tarjetas de crédito, hasta programas de delincuencia, lo que se puede comprar con bitcoins. La tasa de esclarecimiento de esos delitos es solo de cerca del 30 por ciento, por debajo del promedio de las estadísticas de delitos policiales.

Martina Link apuesta por la colaboración con autoridades extranjeras, debido al aumento de redes criminales internacionales, ya que esa cooperación "se ha desarrollado muy positivamente en los últimos años”.

Arne Schönbohm, presidente de la Oficina Federal de Seguridad de la Información (BSI) cree que la situación ha empeorado por la guerra en Ucrania.

Límites borrosos

Lo que preocupa a la vicepresidenta de la BKA es que se ha vuelto más difícil diferenciar a los piratas informáticos controlados por ciertos países, de los hackers comunes. A finales de febrero, al menos 3.000 turbinas eólicas en Alemania no pudieron usarse por control remoto. Los aerogeneradores estaban conectados a la red a través de un proveedor de satélite, pero este fue hackeado el 24 de febrero, el día que comenzó la guerra en Ucrania. Eso se debió, posiblemente, a que las autoridades ucranianas y el Ejército usaron el mismo proveedor.

Según el informe anual del verano de 2021 de la Oficina para la Protección de la Constitución, "los servicios de inteligencia rusos hacen un uso extensivo de los ataques cibernéticos, que se utilizan para los cálculos del poder geopolítico de Rusia".

Haya Shulman es profesora de Ciencias de la Computación en la Universidad Goethe, de Fráncfort, y jefa de departamento en el Instituto Fraunhofer. En entrevista con DW, la experta en ciberseguridad dijo que le queda claro lo siguiente: el hecho de que en Alemania apenas se hayan registrado ciberataques relacionados con la guerra de Ucrania no significa que no existan, porque "los ciberataques exitosos no se descubren". Se refiere al ataque al Bundestag en 2015, y al ataque a la red federal de datos en 2016, una red usada para la comunicación entre la Cancillería, los ministerios y las autoridades de seguridad, en gran parte desconectada de Internet y considerada segura.

(rmr/cp)