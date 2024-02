Alemania: cae con fuerza pronóstico de crecimiento para 2024

El Gobierno de Alemania revisó este miércoles (21.02.2024) a la baja de manera significativa su pronóstico de crecimiento para este año al estimar ahora que la economía crecerá un 0,2 por ciento en 2024 y no un 1,3 por ciento como había calculado en su informe de otoño. El ministro de Economía, Robert Habeck, incluso usó las palabras "aguas turbulentas” para graficar el escenario que enfrenta el país, tras la recesión de 2023, que mostró una caída del PIB de 0,3 por ciento.

"La salida de la crisis es más lenta de lo que esperábamos. La economía mundial es volátil, el crecimiento del comercio internacional está en niveles muy bajos y eso para una nación exportadora como Alemania representa un reto", dijo Habeck en la presentación del informe anual del Gobierno de coalición.

Además, explicó que las medidas que se hicieron necesarias para combatir la inflación llevaron a un alza de intereses, lo que ha repercutido negativamente en las inversiones de las empresas. El aumento del costo de la vida, según los pronósticos del Gobierno, será este año del 2,8 por ciento, después de que en 2023 se situara en el 5,9 por ciento.

Falta mano de obra

Habeck explicó que a esas razones coyunturales se agregan otras estructurales que se han acumulado durante mucho tiempo, como la escasez de mano de obra debido al cambio demográfico o la elevada carga burocrática que, dijo, "se ha convertido en un tormento para las empresas". Para el ministro, si el país no enfrenta ahora el problema de la escasez de mano de obra, la eficacia de cualquier otra medida será muy limitada.

"Si no hay gente que haga el trabajo podemos hacer las rebajas fiscales que queramos, pero las empresas no podrán desarrollar proyectos por falta de manos y cerebros", aseguró. "Se trata nada menos que de defender la competitividad de Alemania como centro industrial”, añadió, al tiempo que lamentó que el problema no se hubiera enfrentado con anterioridad, ya que "no es una sorpresa que la población envejezca" considerando la baja tasa de natalidad que muestra el país.

Por su parte, el ministro alemán de Finanzas, Christian Lindner, aseguró previamente en la sesión de preguntas al Gobierno en el Bundestag (Cámara Baja) que "la evolución de la inflación ahora es manejable". Sin embargo, el político liberal admitió que el desarrollo económico de Alemania "no es satisfactorio", pues "tenemos muy poco dinamismo".

