Alemania bordea los 30.000 contagios en un día: ¿viene el confinamiento estricto?

En Alemania se alzan cada vez más voces pidiendo un confinamiento drástico antes de Navidad, debido al aumento acelerado de los casos de COVID-19. "Necesitamos una respuesta coordinada para todo el país”, dijo el primer ministro de Renania del Norte-Westfalia, Armin Laschet, de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), este viernes (11.12.2020) en Düsseldorf. "No queremos que haya medidas diferentes en Alemania, y que cada Estado federado vaya por un camino distinto”, añadió. Laschet, que también se presenta como candidato a presidente de la CDU, subrayó que "el confinamiento debe llegar lo antes posible”. El cierre duro de la vida pública se extendería hasta el 10 de enero de 2021. Pero habría que evitar realizar compras de acaparamiento. Las clases continuarán, pero no de manera presencial obligatoria. De hecho, a partir del lunes 14.12.2020, los padres del Estado federado más populoso de Alemania pueden decidir si envían a sus hijos a la escuela o no.

"Está claro que ahora también deben cerrar los comercios. Tenemos que limitar los contactos al máximo posible”, dijo la primera ministra de Mecklenburgo-Pomerania Occidental, Manuela Schwesig, del Partido Socialdemócrata (SPD). Y no es la única que piensa de ese modo. "Necesitamos ya en las próximas semanas un confinamiento, en lo posible estricto, a nivel nacional, que incluya el cierre de escuelas”, dijo el experto en salud del SPD, Karl Lauterbach, al diario Rheinische Post. También el ministro de Economía, Peter Altmaier (CDU), había pedido más medidas anteriormente ante el canal alemán ZDF, para evitar un nuevo crecimiento exponencial de los contagios.

Si se llega a un confinamiento estricto antes de Navidad en Alemania, los negocios deberán cerrar.

Limitaciones de salida en Baden-Württemberg

En Baden-Württemberg, en el sur de Alemania, el gobierno de Winfried Kretschmann, del partido Los Verdes, impuso una limitación de salida, la cual fue anunciada luego de una sesión del gabinete ministerial en Stuttgart: "La medida rige a partir de mañana”. Los comercios siguen abiertos por el momento, pero se tratará de evitar aglomeraciones, y se aclaró que el gobierno de ese estado esperaría para tomar otras medidas, porque no quería adelantarse a la reunión con la canciller, Angela Merkel.

El gobierno federal y los Länder no han podido ponerse de acuerdo sobre un camino unificado ante el desafío del coronavirus. Tampoco está claro todavía cuándo se realizarán las conversaciones entre la canciller y los primeros ministros. En una entrevista con la emisora DeutschlandFunk, Manuela Schwesig pidió comprensión para el hecho de que en esta situación se requiere primero de un acuerdo. También los virólogos tienen diferentes puntos de vista. Pero "no hay nadie que frene la búsqueda de consenso”, subrayó.

Las cifras más altas, según el balance del RKI

El Instituto Robert Koch (RKI), líder en epidemiología, informó este viernes que se registró un nuevo récord de nuevos contagios de coronavirus, y también de las cifras de fallecimientos por COVID-19: 29.875 nuevos contagios en 24 horas, unos 6.000 más que el viernes pasado. En total, el número de infecciones en Alemania es de 1.272.078.

También la cantidad de personas que han muerto por el coronavirus llegó, con 598 fallecimientos en un día, a un nuevo récord. En total, hay hasta este momento 20.970 muertes registradas en relación con el coronavirus en Alemania. También la incidencia semanal de contagios se incrementó. El RKI la cifró en 156,3, es decir que, en lapso de siete días, se contagian actualmente 156,3 personas por cada 100.000 habitantes. El objetivo del gobierno nacional y los estados federados es alcanzar un valor de 50, de modo que las Oficinas de Salud puedan rastrear la cadena de contagio.

En Alemania aumenta la cantidad de contagios de coronavirus.

Palabras del presidente alemán

El presidente alemán Frank-Walter Steinmeier, se dirigió al país tratando de animar a los actores políticos a tomar medidas más duras: "La situación es verdaderamente seria”, dijo este viernes en Berlín, al inicio de una ronda virtual de conversaciones con los ciudadanos. "Si cada día se contagian decenas de miles con este virus, si cada día mueren cientos de personas, eso también significa que debemos aumentar urgentemente nuestros esfuerzos en la lucha contra la pandemia”.

Primer ministro de Baviera en centro de vacunación

El primer ministro de Baviera, Markus Söder, de la Unión Social Cristiana (CSU), visitó junto al ministro federal de Salud, Jens Spahn (CDU), un centro de vacunación ya preparado en Núremberg. En vista de las altas cifras de contagio y de los preparativos para la vacunación, Söder habló de "un día de esperanza, y, al mismo tiempo, de preocupación": "Sentimos que se nos acaba el tiempo”, alertó.

El jefe de la Cámara Federal de Médicos, Klaus Reinhardt, advirtió, sin embargo, de expectativas exageradas respecto de los efectos de un confinamiento estricto. "Es una ilusión creer que con un confinamiento duro 14 días antes de Navidad tendremos la pandemia bajo control”, dijo a la red de medios Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Y consideró que después de finalizar el lockdown, la cantidad de contagios volverían a subir debido al relajamiento de las medidas.

ml/cp/ers (rtr, dpa, RKI, DLF)