Alemania: Baviera de la A a la Z

Baviera es una región montañosa, pero no solo tiene picos de la cadena alpina. También está la sierra de media altura conocida como Jura francón, las "Fichtelgebirge” (montañas de los abetos), el sistema montañoso llamado Rhön, los montes de Mieming y del Wetterstein. El pico más elevado de Baviera y de toda Alemania sí se encuentra en los Alpes: el Zugspitze, que marca la frontera entre Alemania y Austria.

"Brezel" (o roscas de pan)

El delicioso pan salado en forma de rosquilla simboliza Baviera al igual que la cerveza y los "Lederhosen” o pantalones de cuero tradicionales. Así es al menos como lo ven los propios bávaros. Los suevos, en el vecino estado federado de Baden- Württemberg, reclaman la "Brezel” como producto originario de su tierra. ¿Quién las hace mejor, los bávaros o los suevos? Eso es discutible.

La CSU

El partido que durante décadas ostentó el poder en Baviera es la CSU, Unión Cristiano-Social, fundada en 1945 como partido popular cristiano conservador. Es considerado como el "hermano” bávaro del partido CDU, liderado por la actual canciller alemana, Angela Merkel.

Dassler: los hermanos Adi y Rudi

Los hermanos Adolf y Rudolf Dassler, oriundos de la localidad de Aurach, en Núremberg, eran fabricantes de calzado hasta que se enfadaron y formaron dos empresas distintas. Una es Adidas y la otra es Puma. Ambas firmas tienen su sede en Baviera, pero los hermanos no se hablaron hasta su muerte.

Elisabeth I

La emperatriz austriaca, también conocida con el nombre de Sissi, era bávara, hija del duque Max de Baviera. Se casó con su primo Francisco José, de la vecina Austria.

"Fingerhakeln"

Un duelo de sobremesa. Los dos combatientes se posicionan en ambos extremos de una mesa y tratan de atraer con la fuerza de su dedo anular al oponente.

Gruñones

Los bávaros saben quejarse y maldecir. Incluso hay una palabra para denominar a la persona especialmente quejumbrosa: "Grantler”. Un "Grantler” es un gruñón, pero, aunque protesta mucho, no lo hace con maldad.

Hoegner, Wilhelm

Parece difícil de creer porque el partido CSU lleva más de seis décadas en el poder en Baviera, pero hubo un tiempo en que la región fue gobernada por un político que no era de la CSU, sino del partido socialdemócrata SPD. Wilhelm Hoegner es considerado como el padre de la Constitución bávara y de su conocido párrafo que garantiza a los bávaros el derecho de acceso libre a la naturaleza y a la recolección de setas.

Identidad

Los bávaros cultivan su identidad cultural y eso tiene su reflejo en la política. Un partido conservador, como la CSU, con su política consciente de las tradiciones, tuvo siempre éxito entre los electores bávaros.

"Janker"

Los pantalones de cuero y el "Dirndl", el tradicional vestido bávaro, son los clásicos atuendos bávaros para hombre y mujer, pero también existe la chaqueta tradicional, conocida como "Janker”, que se lleva en ocasiones especiales.

Luis II de Baviera

Antes de que Baviera se convirtiera en estado federado de Baviera, la región fue un reino. Luis II fue rey en la segunda mitad del siglo XIX. Su castillo de cuento de hadas en Neuschwanstein im Allgäu es una de las principales atracciones turísticas de Alemania.

"Laptop y Lederhose”

Baviera es uno de los estados federados de Alemania con más éxito a nivel económico. La región genera un quinto del rendimiento económico del país. A ello contribuyen numerosas empresas de alta tecnología con sede en Múnich y firmas tradicionales como Adidas. Esta exitosa receta de tradición y modernidad recibe el nombre de "Laptop y Lederhose”

Maximilianeum

El parlamento regional bávaro, con sede en Múnich, recibe el nombre de Maximilianeum, en honor al rey que lo mandó construir, Maximiliano II. Cuenta con asientos para 180 diputados regionales.

Núremberg y su mercado de Navidad

Este mercadillo tradicional navideño es una de las atracciones turísticas favoritas de Baviera y de toda Alemania.

Oktoberfest



Se trata de la fiesta popular más grande del mundo y atrae anualmente a miles de visitantes.

Pumuckl

¿Se cae la taza al suelo? ¿Se pierde una llave? Los niños crecidos en la moderna Baviera saben que solo ha podido ser el duende Pumuckl, el conocido personaje infantil.

Quote (Cuotas)

Que una persona resulte votada en Baviera no significa de inmediato que vaya a tener un asiento en el Parlamento regional. El partido por el que uno se presenta debe tener al menos un cinco por ciento de los votos para ingresar en el Maximilianeum.

Rostbratwurst (Salchichas)

En Núremberg, en Coburgo, en Wurzburgo… En el norte de Baviera, estas salchichas son tan sagradas como para los del sur su salchicha blanca. La de Núremberg incluso está protegida por la ley de la Unión Europea. ¿Dónde están especialmente ricas? En el mercadillo de Navidad, por supuesto.

Strauß, Franz-Josef

Es quizá el político bávaro más conocido de la moderna Alemania. Fue miembro del Bundestag y después ministro federal. Además fue europarlamentario y finalmente primer ministro de Baviera. Strauß marcó la política bávara y nacional de posguerra, no sin controversia.

Turismo

Baviera es uno de los destinos favoritos de los turistas extranjeros. Y el turismo supone una importante fuente de ingresos para la región.

"Unabhängigkeit" (Independencia)

Baviera es un estado libre y orgulloso de serlo. Sin embargo, esta denominación no implica ninguna diferencia con respecto a los otros 15 estados alemanes. Sí hay algunas especificidades referentes al derecho a voto y en el paisaje de partidos políticos. Y siempre hay movimientos políticos que acarician la idea de la independencia.

"Vier Stämme" (Cuatro pueblos)

Hasta la Segunda Guerra Mundial, se entendía por los cuatros pueblos bávaros los cuatro grupos de población que una vez vivieron en el reino de Baviera: los bávaros antiguos, los francos, los suevos y los palatinos. Tras la nueva distribución de Alemania en estados federados, Baviera perdió a los palatinos. Franz-Josef Strauß introdujo entonces un nuevo cuarto pueblo bávaro: los desplazados que se trasladaron a Baviera tras la Segunda Guerra Mundial.

"Weißwurst" (salchicha blanca típica del sur)

Un par de salchichas blancas, una rosquilla de pan salado, mostaza dulce y cerveza. ¿Típico desayuno bávaro? Solo en el sur. Hay una línea imaginaria no demasiado precisa que separa el norte del sur de Baviera, la zona que considera que una salchicha blanca es un desayuno totalmente normal y la zona a la que eso le parece una aberración, al igual que al resto de Alemania.

Xaver, Fendt

Xaver no es solo un nombre típicamente bávaro, sino también un ejemplo típico de éxito empresarial bávaro o "Laptop y Lederhose”. Fendt Xaver es una empresa tradicional de tractores y máquinas agrarias para la automatización del trabajo agrícola. La marca forma ahora parte del consorcio estadounidense "Fendt”, pero sigue siendo conocida por su fundador bávaro, Xaver Fendt.

La "Y" de la palabra "Bayern"

La región no siempre fue "Bayern” (Baviera), sino que era "Baiern”. El 20 de octubre de 1825, el rey Luis II ordenó que la "i” latina se eliminara y se sustituyera por la "y” griega.

"Zuagroaste"(Migrantes)

Son todos aquellos que viven en Baviera, pero no han nacido allí. No importa si ya llevan cinco décadas en la región, el que no es bávaro oriundo, siempre es un poco "Zuagroaster”. A pesar de ello, en Baviera uno acaba siempre sintiéndose como en casa.

Autora: Maximiliana Koschyk (MS/ERS)

