Alemania atribuye la filtración a un "error individual"

"Nuestros sistemas de comunicación no se han visto comprometidos", dijo el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, que explicó que uno de los participantes en la llamada utilizó una "conexión no autorizada".

El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, atribuyó el martes (05.03.2024) a un error individual la filtración de una conversación entre oficiales militares de alto rango sobre entregas de armas a Ucrania. Pistorius explicó en una rueda de prensa que uno de los participantes se unió a la videoconferencia a través de "una conexión no autorizada", lo que condujo a la filtración.

"Aquí ocurrió un error grave que no debería haber ocurrido", admitió Pistorius. No obstante, enfatizó que la confianza de los socios militares de Alemania no se había roto. Los resultados iniciales de la investigación iniciada tras conocerse la filtración mostraron que los "sistemas de comunicaciones del Ejército alemán no están ni fueron comprometidos", dijo el ministro. "La razón por la que la llamada telefónica aún pudo grabarse... se debe a un error individual del usuario", explicó.

Uno de los participantes, que asistía al Salón Aeronáutico de Singapur, había marcado la reunión a través de una "conexión no autorizada" que condujo a la intercepción, dijo Pistorius. Los hoteles utilizados por los asistentes serían objeto de "esfuerzos generalizados de escuchas telefónicas", añadió. La exitosa interceptación de la llamada militar alemana fue, por lo tanto, un "golpe aleatorio en el marco de un enfoque amplio", afirmó Pistorius, que descartó de momento "consecuencias personales". "No sacrificaré a mis mejores oficiales al juego de Putin", señaló. El domingo acusó al presidente ruso, Vladimir Putin, de llevar a cabo una "guerra de información".

Pistorius dijo que había telefoneado a sus aliados sobre la filtración y le aseguraron que su "confianza en Alemania es inquebrantable". "Todo el mundo conoce el peligro de este tipo de ataques de escuchas telefónicas y sabe que nadie puede ofrecer una protección al cien por cien", lamentó. Y afirmó que Alemania tomará medidas técnicas y organizativas para asegurar que un incidente así no vuelva a ocurrir.

