Alemania advierte sobre consecuencias del covid-19 de larga duración

Las secuelas a largo plazo de algunas infecciones de covid-19 no son solo un problema para los afectados, sino también para el sistema de salud, el mercado laboral y la sociedad alemana en su conjunto, afirmó el ministro de Salud, Karl Lauterbach, en una entrevista publicada este domingo (10.07.2022)

"No tenemos la capacidad de atender tantos casos", dijo Lauterbach a Zeit Online. "No hay suficientes médicos especializados, no hay suficientes plazas de tratamiento, no tenemos todavía medicamentos. Realmente se nos viene algo encima", alertó.

Lauterbach destacó que los problemas asociados al también llamado "long covid” suelen subestimarse. "Esto también será relevante para el mercado laboral, porque desgraciadamente muchos no volverán a su capacidad anterior", señaló.

Según una evaluación de datos publicada el miércoles por la aseguradora alemana Techniker Krankenkasse, algo menos de 1 % de las personas empleadas que habían recibido un diagnóstico de coronavirus por prueba PCR en 2020 estaban al año siguiente de baja con un diagnóstico de covid-19 de larga duración.

Asimismo, estas bajas por enfermedad duraron 105 días en promedio.

dpa/efe /rr