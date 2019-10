Alemania: abrirán juicio contra refugiado sirio por "intento de homicidio" con camión robado

La Policía no descarta que un camión robado que embistió a varios coches y dejó 9 heridos este lunes, haya sido un acto terrorista, informó la cadena pública ZDF, según informaciones de los organismos de seguridad.

"Las investigaciones sobre el contexto de este acto continúan", y "por el momento no se puede dar ninguna información sobre sus móviles", subrayaron la Policía y la Fiscalía en un comunicado conjunto, precisando que investigan "en todas las direcciones". A pesar de que no excluyen formalmente la pista de un atentado, señalada por varios medios, por el momento no se han recabado elementos en este sentido. La Fiscalía antiterrorista, por su parte, indicó a la agencia alemana DPA que por ahora no veía ninguna razón para encargarse de investigar este caso.

La policía allanó dos domicilios el lunes por la noche, en el barrio donde reside el sospechoso, cerca del lugar de la colisión. Incautó teléfonos móviles y llaves USB.

Refugiado sirio de 32 años

La Fiscalía de Fráncfort, que ha asumido la investigación, todavía no ha confirmado estas informaciones, señaló la cadena de noticias n-tv. Al parecer, el hombre que empotró el camión robado contra ocho coches en el centro de la ciudad de Limburg (oeste) es de origen sirio y tiene 32 años, señalan los medios.

En el incidente resultaron heridas nueve personas, entre ellas la que conducía el camión cuando éste embistió los vehículos, que fue detenido. En declaraciones al diario "Frankfurter Neue Presse", el conductor del camión explicó que se encontraba ante un semáforo en rojo esperando para girar hacia la izquierda rumbo a la autopista, cuando de repente un desconocido abrió la puerta de la cabina y sin mediar palabra lo arrastró fuera del vehículo.

¿Gritos de "Alá"?

Según este diario, varias personas atendieron al hombre que robó el camión cuando éste se empotró contra varios coches y supuestamente le oyeron decir varias veces "Alá". Poco después del incidente comenzó a correr el rumor de que pudiera tratarse de un atentado, tras lo cual la policía pidió vía Twitter evitar hacer especulaciones sobre lo ocurrido.

"En estos momentos se está llevando a cabo un amplio operativo policial en Limburg. Por favor, tengan en cuenta: el sospechoso ha sido detenido, estamos investigando lo ocurrido, por favor, absténgase de hacer especulaciones. Nadie necesita especulaciones desenfrenadas", advirtió la policía.

Un portavoz de la Oficina Regional de Investigación Criminal (LKA) declaró anoche que cuando ocurren este tipo de incidentes, es la obligación de la policía investigar en todas las direcciones. "Exactamente eso es lo que estamos haciendo ahora y no descartamos nada", zanjó.

jov (efe, ntv)

