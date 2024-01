Fallece a los 50 años el actor Alec Musser

El actor y modelo estadounidense, conocido por la película "Son como niños", ha muerto a los 50 años en California por razones que de momento no han sido reveladas.

Alec Musser, actor conocido por sus papeles en la serie "All my Children" y la película de comedia "Son Como Niños" (Grown Ups), falleció a los 50 años de edad el pasado fin de semana, comunicaron sus familiares a medios de comunicación estadounidenses.

Su muerte fue confirmada por su pareja, Paige Press, con quien se había comprometido en matrimonio, a través de varias declaraciones al medio online Deadline y al portal TMZ . Según Press, Musser habría fallecido la noche del pasado viernes en su casa de Del Mar (California). Por el momento la causa de la muerte no ha sido revelada.

"Hoy es el peor día de mi vida. Éramos muy felices. Fuiste el mejor prometido que pude haber pedido", dijo Press en sus redes sociales, poco después de la confirmación de la muerte.

Además de actor, Musser era conocido por su carrera en el mundo del deporte, particularmente del fitness, que le llevó a una larga lista de países y a posar para revistas como GQ, Cosmopolitan, Men's Workout o Men's Health.

Presencia en televisión y cine

Musser se dio a conocer ante el público de Estados Unidos con el reality televisivo "I Wanna Be a Soap Star", ganando en la segunda edición en 2005, y con el papel del personaje Del Henry en la telenovela "All My Children" de la cadena ABC, apareciendo en 43 episodios entre 2005 y 2007. También participió en la película "Son Como Niños", del año 2010, con la conocida secuencia en un parque acuático, y en la serie "Mujeres desesperadas", en la que actuó en un episodio del año 2012.

Más allá de esas apariciones, Musser tenía una gran presencia en redes sociales, donde destacaba su estilo de vida saludable y ejercicio diario, por lo que su fallecimiento ha conmocionado a seguidores y fans del actor.

Adam Sandler, protagonista, coguionista y productor de la película "Son como niños", con quien Musser compartió pantalla, expresó a través de las redes sociales mensajes de condolencia.

"Amo a este chico. No puedo creer que se haya ido. Un hombre maravilloso, divertido, buen hombre. Estoy pensando en la familia de Alec Musser y les envío todo mi amor. Un verdadero amor de persona”, dijo Sandler.

aa (El Mundo,El Confidencial, El Comercio)