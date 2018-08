Alcohol causó la muerte de 3 millones de personas en 2016

El estilo sedentario de vida nos está matando

Escritorios de pie

Para los empleados de oficina, sentarse parece ser una parte inevitable del día. A menos que, por supuesto, se trabaje de pie. Los escritorios ajustables que permiten elegir entre estar sentado o de pie se han convertido en estándar en muchos lugares de trabajo. No obstante, investigaciones demuestran que no son la mejor solución, ya que, incluso si se está de pie, no se gasta mucha energía.