Chile: alcaldesa cifra en 372 los desaparecidos por incendio

La alcaldesa de Viña del Mar, una de las ciudades más afectadas por los incendios que azotan a distintos puntos de Chile, dijo la noche del sábado 3 de febrero que el número de personas desaparecidas por el desastre asciende a 372, aunque advirtió que se trata de denuncias recibidas por su administración local y pueden discrepar de las cifras oficiales proporcionadas por el Gobierno.

Macarena Ripamonti declaró que hay "alrededor de 372 personas desaparecidas. Han aparecido 83 de un catastro y tenemos un registro de 24 personas fallecidas. Ahora, insisto, toda esta información oficial la tienen que entregar los organismos pertinentes, Servicio Médico Legal, la Brigada de Homicidios, la Policía de Investigaciones, el Ministerio de Interior. Estos son los datos que nosotros manejamos de manera dinámica".

La autoridad dijo, asimismo, que la situación no ha mejorado. "La emergencia no ha terminado, no ha bajado. Yo sé que han pasado ya dos días y existe una suerte de percepción en la comunidad de que ya pasaron los días bajo la emergencia del fuego. Esa no es la situación, está completamente activa la emergencia", advirtió, y añadió que los albergues para recibir damnificados están llenos. "Hay mucha gente fallecida, mucha gente que lo perdió todo y es dramático”, apuntó.

Intencionalidad indudable

En tanto, el Superintendente de Bomberos de Valparaíso, Juan Paredes Brante, declaró que muchos de los incendios que azotan a la región son intencionales. "Esto es totalmente intencional, es una realidad a la que debemos hacer frente, sobre todo porque se han quemado sectores que no tenían por qué quemarse”, explicó. Brante dijo que será difícil controlar las llamas si hay personas que generan nuevos focos.

Añadió que esperaban controlar la situación este domingo, pero apuntó que algunos bomberos que apagaban llamas en un sector de la ciudad, vieron "cuando se estaba haciendo (otro foco) con líquidos acelerantes en el sector de la Laguna de la Luz parte Sur. Eso es real. Aunque trabajemos bien, estamos viendo que se sigue quemando a nuestras espaldas”.

Al respecto, el presidente de Chile, Gabriel Boric, dijo que se investigará "hasta las últimas consecuencias” la posible intencionalidad de los incendios. "Se está investigando la eventual intencionalidad de estos incendios. Y aunque cuesta imaginar que alguien esté dispuesto a causar tanta tragedia y tanto dolor, se hará todo lo posible por determinar si hay culpas. Se indagará hasta las últimas consecuencias”, declaró.

Según cifras oficiales, son 51 los fallecidos por los incendios en Quilpué, Limache, Villa Alemana y Viña del Mar. Las autoridades dan por sentado que ese número aumentará.

