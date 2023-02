Alcalde de Buenos Aires se lanza a la carrera presidencial en Argentina

El jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el opositor Horario Rodríguez Larreta, se lanzó este jueves (23.02.2023) a la carrera presidencial de Argentina, al anunciar que competirá por la candidatura de la coalición opositora de centroderecha Juntos en las primarias de agosto. Argentina celebrará la primera vuelta de las presidenciales el 22 de octubre, con una eventual segunda ronda el 19 de noviembre.

"Quiero ser presidente para que juntos terminemos con el odio y transformemos nuestro país para siempre", escribió en sus redes sociales el político, de 57 años, junto con un video de dos minutos y medio en el que explica sus motivaciones para iniciar la carrera presidencial. En su discurso, llamó a acabar con la grieta -como se conoce a la extrema polarización política en el país- y fomentar el diálogo.

Rodríguez Larreta deberá competir dentro de su espacio Propuesta Republicana (PRO) -a la que también pertenece el expresidente Mauricio Macri- con otras figuras políticas que aspiran a obtener la candidatura, entre ellas la exministra de Seguridad y presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y la exgobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.

"Años de carisma”

"Muchos me preguntan si yo sueño con llegar a ser presidente. Sería un honor, por supuesto, pero no es un lugar al que se llega. La Presidencia tiene que ser el principio del camino de la gran transformación, que no la van a hacer un grupo de iluminados o un líder carismático. Llevamos años de años de carisma y miren como estamos", ironizó Larreta.

El presidente de centroizquierda Alberto Fernández, cuyo mandato finalizará el 10 de diciembre, se manifestó "dispuesto" a buscar la reelección por el peronista Frente de Todos, pero aún no ha formalizado su precandidatura. También podría lanzar su postulación el ministro de Economía, Sergio Massa, si consigue mejorar la situación económica, en especial la inflación.

El ya mencionado Macri mantiene la incógnita sobre su participación como precandidato en las primarias. Además de elegir presidente y vicepresidente por un periodo de cuatro años, los argentinos renovarán en los comicios la mitad de la Cámara de Diputados, de 257 integrantes, y un tercio del Senado, de 72 miembros.

DZC (EFE, AFP)