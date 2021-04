Alarma en Alaska por glaciar que se mueve 100 veces más rápido de lo normal

Trabajadores del Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos recibieron un aviso de un piloto que sobrevoló la zona y observó que la topografía cerca del glaciar Muldrow, en el Parque Nacional de Denali, había cambiado desde su último vuelo. El Servicio de Parques Nacionales siguió la pista y confirmó el cambio.

Los científicos observaron el mes pasado que el tramo de hielo de 62 kilómetros había comenzado a "desplazarse" en la ladera noreste de Denali.

Raros acontecimientos naturales

Las oleadas glaciares son acontecimientos naturales, aunque poco comunes, en los que el hielo comienza a fluir cuesta abajo a velocidades cada vez mayores. El Muldrow está bajando la montaña a una velocidad de 9 a 18 metros por día, es decir, de 50 a 100 veces más rápido que el ritmo normal de los últimos 60 años.

La última vez que el glaciar Muldrow tuvo una oleada fue en 1956-57, cuando avanzó más de 6 kilómetros en pocos meses, dejando tras de sí una zona de hielo ahora cubierta de tierra y vegetación.

El jefe del equipo de ciencia y recursos del Parque Nacional de Denali, Dave Schirokauer, voló recientemente sobre el glaciar. El oleaje ha agitado su superficie, dijo, y se espera que termine con una gran descarga de agua en junio, reportó el medio local Alaska Public Media.

En la parte superior del glaciar Muldrow se formaron grietas debido a la presión del hielo.

El hielo tiende a acumularse cerca de la cima de los glaciares de montaña

Según el Servicio de Parques Nacionales, las oleadas glaciares son raras, pero la topografía extrema de Denali los hace más comunes alrededor de su pico. El hielo tiende a acumularse cerca de la cima de los glaciares de montaña, donde las temperaturas son más frías. Esto se produce en el transcurso de años o décadas, a medida que la nieve cae y se congela en la superficie del hielo. Al mismo tiempo, el hielo que se derrite fluye ladera abajo. Parte de esta agua de deshielo queda atrapada cerca del fondo del glaciar, haciendo que el suelo sea resbaladizo.

"Con el tiempo, el glaciar crece en las zonas superiores y disminuye en las inferiores", explicó a E&E News Martin Truffer, glaciólogo de la Universidad de Alaska, Fairbanks. "Así que se vuelve más empinado y un poco más grueso en las zonas superiores". Finalmente, el glaciar se desequilibra tanto que el hielo se precipita hacia delante.

Acontecimiento muy esperado

Esta oleada fue un acontecimiento muy esperado, según los científicos. El Muldrow suele tener una oleada una vez cada 50 años, y la última vez fue en 1956. Esto, según Schirokauer, se debe a factores como la geometría del glaciar, el lecho de roca subyacente y la hidrología del agua de deshielo que fluye por debajo y alrededor del hielo.

"Ahora mismo, la punta del glaciar está empujando el hielo viejo y estancado. Así que podría romperlo y ser un cambio bastante dramático en el paisaje", dijo Schirokauer.

El cambio climático podría estaría impidiendo la oleada

De hecho, algunos investigadores habían empezado a sospechar que el cambio climático podría estar impidiendo que el glaciar tuviese una oleada, lo que parecería contradictorio: el aumento del calentamiento y del deshielo debería acelerar el flujo de hielo. Pero no siempre es así.

A medida que las temperaturas aumentan y los glaciares se derriten a un ritmo más rápido, el hielo podría no acumularse lo suficientemente rápido como para desencadenar una oleada. Truffer asegura haber visto esto en otros lugares.

No obstante, según reportó E&E News, eso no quiere decir que todos los glaciares de montaña respondan al calentamiento global de la misma manera. Es posible que los síntomas del cambio climático en algunas partes del mundo aumenten el riesgo de oleadas, por ejemplo, si un aumento de las lluvias hace que el suelo sea más resbaladizo. También hay informes recientes sobre el colapso catastrófico de glaciares de montaña, al menos en parte debido al calentamiento global.

Por su parte, Schirokauer dijo que la velocidad del glaciar, fue medida originalmente por el famoso alpinista Bradford Washburn en 1976.

"Él merece cierto crédito aquí porque es la única persona que midió la velocidad de movimiento del glaciar durante su fase de calma y, por lo tanto, esa condición de referencia que capturó en 1976 es impresionante ahora, como si tuviéramos una historia que contar sobre la velocidad que normalmente va y la velocidad a la que se mueve el hielo durante la oleada", dijo Schirokauer, según reportó el Alaska Public Media.

