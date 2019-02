Al menos 45 muertos y otros tantos heridos en un incendio en Bangladesh

"Hasta ahora recuperamos 45 cadáveres. El número de cadáveres podría aumentar", dijo a la AFP el responsable nacional de bomberos Alí Ahmed. El fuego se ha originado alrededor de las 22.40 (hora local) de este miércoles (20.02.2019) en un edificio de apartamentos de cinco pisos, en cuya planta baja había también un almacén de productos químicos. El jefe del servicio de bomberos ha señalado que las llamas se han propagado rápidamente a otros tres edificios cercanos. Hasta el momento se desconocen las causas del suceso.

Ahmed dijo que el incendio en Chawkbazar, en la parte antigua de la capital, Daca, pudo haberse originado en un cilindro de gas antes de extenderse rápidamente por el edificio donde se almacenaban productos químicos altamente inflamables. Las llamas corrieron a través de cuatro edificios contiguos, que también se usaban como almacenes químicos. Un inspector de policía dijo en el Hospital del Colegio Médico de Daca que al menos 45 personas resultaron heridas, incluyendo cuatro muy graves.

"Hubo un embotellamiento cuando se produjo el incendio. La gente no pudo escapar", dijo, describiendo una parte de la ciudad donde las calles son muy estrechas. Otro oficial de bomberos dijo a los reporteros que el incendio había sido "confinado" pero no apagado, pese a los esfuerzos de más de 200 bomberos. "Tomará tiempo. Esto no es como cualquier otro incendio", dijo, y agregó que fue tan devastador debido a los químicos "altamente combustibles" almacenados allí.

lgc (ep/afp)

