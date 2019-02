Airbus A380: la muerte anunciada de un gigante

La noticia fue, para muchos en el sector, un golpe emocional. El fin de la construcción del Airbus A380 a fines de 2021 fue comentado este jueves (13.02.2019) por el director general del cliente más importante de Airbus, Emirates Group, el jeque Ahmed bin Saeed Al Maktoum, con palabras como "tristeza” y "decepción”. El presidente de ese grupo, Sir Tim Clark, fue el gran impulsor del único avión del mundo de dos pisos e introdujo otras innovaciones, por ejemplo, la instalación de duchas y de un bar con salón para pasajeros de primera clase. El A380 cuenta con cerca de 225 aviones en funcionamiento y es todavía uno de los favoritos de muchos pasajeros. Por eso, el presidente de la compañía, Tom Enders, se apresuró a decir que "el fin de la producción del A380 no significa el fin del programa A380.” Airbus promete a sus clientes continuar respaldando la circulación de esos aviones hasta 2030. Airbus estima que entre 3.000 y 3.500 los puestos estarán "potencialmente afectados" por el cese de los encargos.

El Airbus A380 fue concebido para transportar a 853 pasajeros, como la respuesta europea al Boeing 747, el Jumbo Jet y "rey de los cielos, que celebró su cincuentenario en 2019. Se contaba con la venta de más de 700 aviones A380. Sin embargo, se ha constatado que sus posibilidades de éxito fueron evaluadas incorrectamente. "Llegamos, como mínimo, diez años demasiado tarde”, admitió Tom Enders este jueves.

El primer vuelo comercial del Airbus A380 fue en 2007, y así salió a competir con el Boeing 747 por el mercado de los superjumbos. Si bien el número de pasajeros crecía año tras año marcando récords, no fue el Airbus el que salió favorecido de esa coyuntura, sino otros tipos de avión. Tanto el Boeing 777 como el 787, e incluso la misma Airbus, con su A350, ofrecían nuevos y eficientes aparatos que, con solo dos turbinas, podían abarcar grandes distancias y abarataban el precio del pasaje, en comparación con los precios del A380, de cuatro turbinas. "El fin del A380 es el fin del avión tetramotor más grande del mundo”, dijo el presidente de Airbus. Con el gigante A380, Airbus parece haber apostado por el caballo equivocado: tendría que haber reconocido, ya 20 años atrás, que en ese momento el 747, de cuatro motores, había alcanzado su cénit como avión de pasajeros.

Airbus A380 de Lufthansa.

Mientras el Boeing 747, luego de 50 años y de más de 1.500 aparatos vendidos, se sigue construyendo, el programa del A380 finalizará en 2021. Según cifras actuales, solo se pudieron vender 313 ejemplares, 123 de ellos a Emiratos Árabes Unidos. Solo se entregarán 17 aviones Airbus más A380 hasta 2021: 14 a Emiratos y tres al nuevo cliente japonés All Nippon Airways.

Uno de los grandes problemas del A380 es el sobrepeso: "Este avión es muy pesado y consume mucho combustible porque su estructura está concebida para una versión ampliada”, explicó el jefe de Qatar Airways (que opera con el A380), Akbar Al Baker, la semana pasada. A pesar de los reveses sufridos por la compañía, el A380 es para Airbus un hito importante. "Su DNA está, sin duda, también presente en el A350, y este no se podría haber construido sin la experiencia hecha con el A380”, señaló, por su parte, el jueves, el consejero delegado de Airbus, Guillaum Faury, que fue nombrado para suceder a Tom Enders. El fin de la producción no quiere decir que el A380 deje de surcar los aires. Akbar Al Baker, por ejemplo, anunció que Qatar Arways dejará de usarlos en 2024, cuando los aparatos cumplan 10 años. La desaparición del gigante de los cielos deja a países como Alemania, Francia, Gran Bretaña y España con pérdidas por costos de desarrollo que alcanzan los 25.000 millones de euros, y no percibirán devolución alguna.

(CP/ERS)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |