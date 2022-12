Ai Weiwei: en China, "la gente quiere volver a su vida normal"

No es la primera vez que China se enfrenta al coronavirus, respondió Ai Weiwei, por escrito, en una entrevista con DW. Sin embargo, en los últimos tres años, el régimen reaccionó con medidas extremadamente estrictas ante el COVID-19, añadió. Y eso es algo sin precedentes en la historia de China, así como en la historia de toda la humanidad. Con dichas medidas, China está limitando los derechos humanos y la autonomía personal de las personas, reclama el artista y opositor chino, que vive actualmente con su esposa y su hijo en Portugal.

Las protestas en muchas ciudades chinas, dirigidas contra los estrictos cierres de la vida pública, han sido "reuniones de la resistencia", dice. En ellas, se corearon consignas de protesta. "La gente quiere salir de esa prisión", explica Ai Weiwei, "quieren volver a su vida normal".

No obstante, las protestas "difícilmente pueden tener éxito en China, porque el partido se ve a sí mismo como representante de los intereses del pueblo. Por lo tanto, para ellos, no existe algo así como las protestas populares", advierte el artista.

Una hoja en blanco, la expresión más importante de las protestas

Además, hasta ahora los manifestantes no tienen líder alguno. No hay ninguna organización detrás de las protestas, ni una agenda. "Es como un plato lleno de arena, como dice un refrán chino". Su expresión ideológica más importante se plasmó en una hoja en blanco sostenida por la gente, subraya. "Eso es un símbolo fuerte", señala Ai Weiwei, un llamado a alzar la voz para poder expresarse libremente".

Protestar con una hoja en blanco: un fuerte símbolo de la falta de libertad de expresión en China.

La hoja de papel en blanco es, según el historiador del arte y experto en medios Michael Diers, un "invento relativamente nuevo", y, al mismo tiempo, un medio de protesta "admirablemente valiente y creativo". Diers es autor de "Fotos de impacto. Sobre la iconografía política del presente" (1997), un texto sobre el lenguaje de las imágenes.

El papel en blanco apunta a la opinión pública

Ya en marzo de 2022, un opositor a la guerra en Nizhni Nóvgorod, Rusia, fue fotografiado con una hoja de papel en blanco, y luego fue detenido por agentes de la Policía. "Un símbolo como el papel en blanco surge cuando todos los demás intentos de protesta han fallado", explica Diers a DW. La acción siempre está dirigida a las cámaras; el destinatario es siempre el público mundial. "Se trata del poder de las imágenes", insiste.

Según Ai Weiwei, la hoja de papel en blanco representa el silencio y la resistencia contra las restricciones a la libertad de expresión. No le sorprende la ausencia de representantes de la cultura junto a los manifestantes chinos: "Normalmente, los artistas y escritores son todos partidarios del liberalismo". Estos están "por defecto" del lado de los manifestantes. "Pero dado que el régimen chino silencia la libertad de expresión, no importa quién esté junto a los manifestantes", dice Ai Weiwei, ya que "no se les puede ver".

(cp/rml)