Ahmad en EE.UU. : Los afganos de Little Kabul

El joven Ahmed también acaba de llegar porque ya no ve futuro en Kabul, su lugar de origen.

Desde que los talibanes tomaron el poder en Afganistán con un golpe de estado, muchos refugiados buscan abandonar el país con destino a Estados Unidos, donde vive una gran comunidad afgana. Una de ellas se encuentra en Fremont, California, conocida como "Little Kabul". Ahmad, antiguo traductor del ejército estadounidense, también se encuentra varado ahí. En el caos de la huida, tuvo que dejar a su familia en Afganistán.

Acompañamos a Ahmad en su llegada a Estados Unidos y fuimos testigos de los retos que tiene que superar y de la ayuda que recibe.

Un reportaje de Oliver Sallet e Ines Pohl.

