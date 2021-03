Agresivos avispones ponen en jaque a colmenas de abejas en EE.UU. y Canadá

Autoridades en el noroeste del Pacífico de los Estados Unidos y la provincia canadiense de Columbia Británica están llevando a cabo una campaña agresiva para erradicar las colonias de "avispones asesinos" que parecen estar afianzando su presencia en la región después de llegar de Asia.

Desde 2019, tan solo en Columbia Británica los expertos han informado de al menos siete nidos o avistamientos de insectos agresivos, que son nativos de Japón, la península de Corea y otras partes de Asia continental. Se les ha culpado de los ataques a varias colmenas de abejas en las que se aniquilaron colonias enteras.

Ha habido más casos en la frontera en el estado de Washington, incluidos incidentes en los que los expertos que monitoreaban los sitios fueron atacados y reportaron picaduras mucho más dolorosas que las de otros insectos.

Son de los avispones más grandes del mundo: un adulto puede crecer hasta más de 4,5 centímetros de largo y tener un aguijón de otros 6 milímetros de largo.

Por lo general, se encuentran en bosques y áreas montañosas y crean nidos ampliando las madrigueras existentes u ocupando árboles en descomposición. El avispón se alimenta principalmente de otros insectos, como las orugas, así como de la savia y la miel de los árboles.

Los apicultores comerciales han expresado su preocupación por el bienestar de sus colmenas en caso de que la especie Vespa mandarinia se establezca en América del Norte.

Colmenas enteras de abejas destruidas

"Un ataque concertado de varias docenas de trabajadores de Vespa mandarinia puede destruir una colonia completa de 25.000 a 30.000 Apis mellifera en cuestión de unas pocas horas", dijo a DW Conrad Bérubé, apicultor y entomólogo de Nanaimo, Columbia Británica. "Por lo tanto, el establecimiento de la Vespa mandarinia en Columbia Británica representaría una amenaza para la industria apícola".

Japón gasta alrededor de 20 millones de euros al año en la erradicación de los nidos de estas avispas, dijo, mientras que la cifra en Corea del Sur ronda los 12,3 millones de euros al año. Expertos en los EE. UU. estiman que si el avispón se estableciera en ese país, los costos anuales de exterminio superarían rápidamente los 27,6 millones de euros.

Aunque se han tomado medidas paraq proteger las colmenas de abejas, "ningún método ha resultado efectivo ni satisfactorio", dicen expertos

Bérubé, responsable de erradicar un nido en la isla de Vancouver en noviembre de 2019, tomó más precauciones de lo habitual (ataduras de kevlar en muñecas y tobillos, además de un traje de abeja), pero aún así recibió al menos siete picaduras. Describió el dolor como si me hubieran clavado "chinchetas calientes en la carne".

Se culpa a los avispones asesinos de la muerte de unas 50 personas al año en Asia.

Se han tomado medidas para proteger las colmenas de abejas, como trampas y reducción del tamaño de la entrada de la colmena, aunque Bérubé admitió que "ninguno de estos métodos parece ser del todo eficaz o satisfactorio".

El problema, al igual que con otras especies invasoras o introducidas artificialmente en otras partes del mundo, es que los avispones no tienen depredadores naturales y la flora y fauna local no han desarrollado mecanismos defensivos efectivos ya que estas especies no han estado previamente expuestas a esta enfermedad.

Depredadores feroces

Kevin Short, profesor que se especializa en educación ambiental en la Universidad de Ciencias de la Información de Tokio, ha estado estudiando avispas japonesas durante 35 años.

Dice que son depredadores feroces, pero insiste en que también son algo incomprendidos.

"Los medios japoneses les dieron el nombre de 'avispones asesinos' y eso no es justo, ya que son extremadamente beneficiosos para el medio ambiente aquí", dijo a DW. "Se alimentan casi por completo de presas como las orugas que de otro modo devastarían los cultivos agrícolas. Los agricultores de las montañas les dan la bienvenida".

Short dice que en todos los años que ha estado monitoreando a los avispones, nunca ha sido picado y que es poco probable que ataquen mientras sus nidos no estén amenazados. Son particularmente territoriales a fines de los meses de otoño, agregó, mientras preparan el nido para las reinas del año siguiente.

Los avispones están completamente integrados en el entorno más amplio aquí, señaló, con las abejas ideando una medida defensiva eficaz de simplemente enjambrar a cualquier avispón que amenace su colmena, rodeándola en una "bola" de innumerables abejas que sirven para elevar la temperatura corporal del intruso a el punto que muere.

Las abejas europeas que han sido trasplantadas a las colmenas de América del Norte no han dominado ese truco, dijo Short. En cambio, atacan individualmente o por partes y son rápidamente asesinados por los avispones, que están equipados con poderosas mandíbulas que simplemente decapitan a las abejas.

Vías de entrada

En Canadá y EE. UU., el doble enfoque del problema se centra en tratar de identificar las rutas que están tomando los avispones para ingresar a la región y luego las formas más efectivas de detener la propagación de las colonias, dijo Bérubé.

"Nadie sabe cómo pueden haber llegado los avispones al noroeste del Pacífico, aunque la introducción y el establecimiento de una especie congénere en Francia se remonta a un envío de contenedores de carga de macetas de terracota de China", dijo.

Los avispones generalmente se asientan en bosques y áreas montañosas, donde suelen formar sus nidos en árboles de troncos huecos

Pilas de ollas de barro con espacios entre las ollas parecen haber servido como cámaras de invernación para los avispones asiáticos, mientras que las exportaciones similares de Asia se venden en centros de jardinería en los EE. UU. Y Canadá, dijo, y agregó que las aduanas y otras agencias fronterizas deben idear sistemas efectivos. formas de fumigar los envíos para garantizar que no traigan especies invasoras a la región.

Para cualquier colonia que se descubra, la respuesta debe ser oportuna y completa, subrayó.

"Los programas de monitoreo patrocinados por el gobierno están en curso en ambos lados de la frontera entre Canadá y Estados Unidos y se alienta a los científicos ciudadanos a participar en campañas de captura y reportar avistamientos", dijo Bérubé. "Los dos nidos descubiertos hasta ahora en América del Norte fueron destruidos tras el descubrimiento y ese seguirá siendo el enfoque para cualquier descubrimiento adicional".