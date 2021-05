Agencias de Espionaje: "Buscamos personal, pero no hablamos de nuestro trabajo"

"Nuestro principal objetivo es posicionar al BND (el servicio alemán exterior de Inteligencia) como un empleador emocionante y moderno, y despertar el interés de los jóvenes talentos", describe los objetivos de sus actividades en las redes sociales un vocero a DW. Para ello, el BND mantiene un canal de Instagram y otro de YouTube, y en la primavera de 2021 realizó una campaña a gran escala en Twitter para anunciar nuevos puestos de trabajo en los círculos de hackers.

El lado humano de los servicios secretos

La CIA muestra su lado humano en las redes sociales. Para ello, los espías de Langley lanzaron una serie de publicaciones en Twitter e Instagram, "Gente de la CIA", en las que se presentan empleados del servicio de inteligencia estadounidense. El género y la diversidad juegan un papel importante en ello, lo que a veces da lugar a acaloradas discusiones.

Pero la estrategia de género y diversidad de las agencias de inteligencia británicas y estadounidenses aún no ha llegado a la nueva sede del BND, en Colonia. Por otro lado, el jefe del BND, Bruno Kahl, señala: "No vamos a tener discusiones políticas en Instagram. Nuestra cuenta es un canal puramente empresarial". En pocas palabras, eso significa: queremos encontrar personal, no debatir sobre nuestro trabajo.

Sin embargo, en sus intentos por establecer una conexión personal con sus seguidores en las redes sociales, algunas otras agencias de inteligencia llegan a ciertos extremos. Por ejemplo, el Servicio Secreto, responsable de la protección del presidente de EE. UU., saludó a sus abonados con fotos de perros en Twitter con motivo del "Día de las mascotas".

Cuando Estados Unidos espía a Alemania, su mayor "amigo" en Europa.

Pero las cosas no siempre son tan tranquilas en las cuentas de Twitter del Servicio Secreto. La CIA publicó en el quinto aniversario del asesinato de Osama bin Laden ("Operación Lanza de Neptuno"), en 2016, todo el transcurso de la operación en versión original.

El BND alemán critica esa decisión: "Un servicio de inteligencia no puede conversar públicamente sobre sus operaciones, descubrimientos secretos y métodos". Así que si alguien esperaba posteos sobre espectaculares operaciones de secretas alemanas, sufrirá una decepción. Sin embargo, el historiador jefe del BND, Bodo Hechelhammer, publica regularmente en su cuenta privada de Twitter anécdotas de la historia de los servicios de Inteligencia de Alemania.

Los que resuelven rompecabezas pueden ser reclutados

Siempre hay algo que descubrir en las redes sociales de Inteligencia. Especialmente populares son ahora los rompecabezas matemáticos y los juegos interactivos. Al hacerlo, según Christopher Andrew, fundador de la investigación de la Inteligencia británica y profesor de la Universidad de Cambridge, los servicios de Inteligencia copian las estrategias de reclutamiento de las grandes empresas tecnológicas. No es raro que quienes resuelven con éxito un enigma reciban una invitación para entrevistarse con los descifradores profesionales .

"Lo que estamos viendo es publicidad de Inteligencia en las redes sociales", dice el profesor Andrew. Junto con Daniela Richterova, de la Universidad londinense de Brunel, el investigador tiene previsto presentar los resultados de un estudio sobre las actividades de los medios sociales de Inteligencia en un libro en 2022. Richterova resume los objetivos del trabajo de los servicios secretos en las redes sociales en entrevista con DW: "Las agencias de Inteligencia quieren explicar su misión, legitimar su existencia, mostrar sus éxitos y, sobre todo, reclutar nuevo personal".

Un 77% más de postulaciones

Es discutible el éxito que tienen al hacerlo. Richterova cita el ejemplo del servicio de Inteligencia eslovaco, que en 2020, el primer año de su presencia en las redes sociales, anunció un aumento del 77% en las solicitudes de empleo. En cuanto al número de seguidores, el panorama es muy variado: mientras que el FBI y la CIA tienen 3,3 y 3,2 millones de seguidores en Twitter, respectivamente, la Oficina Federal para la Protección de la Constitución de Alemania (Verfassungsschutz) sólo cuenta con 28.000, y el canal de YouTube del BND sólo tiene 1.130 suscriptores.

¿Cree que usted es un/a buen/a espía? Los servicios secretos lo buscan para pagarle por husmear profesionalmente

Las publicaciones de los servicios en internet no siempre son bien recibidas. Especialmente en las comunidades online de expertos en informática muy solicitados, el reclutamiento de personal de los servicios secretos suele ser objeto de burla y rechazo. El portal informático "Golem", por ejemplo, acusó al BND de utilizar el "marketing de guerrilla" para ocultar sus "malvadas maquinaciones" de antiguos nazis, vigilancia masiva y amenazas a la seguridad.

Sólo el tiempo dirá si los servicios de Inteligencia podrán finalmente utilizar para su trabajo los debates en línea que suscitan con sus actividades en las redes sociales. Es dudoso que las publicaciones de gatos asiáticos de la suerte (BND), mascotas (Secret Service), felicitaciones de San Valentín (CIA) o chistes de Monty Python (MI 5 y MI 6) vuelvan más eficaces sus estrategias, o más transparentes.

(jov/cp)