Afganistán: una revista virtual para las mujeres

Según el último informe de UNAMA, la Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Afganistán, los talibanes han restringido aún más los derechos de las mujeres. En su último informe trimestral de diciembre de 2023, la misión de la ONU en Afganistán afirma que los talibanes han tomado medidas drásticas contra las mujeres solteras o que no cuentan con un tutor masculino.

Por ejemplo, dificultaron aún más el acceso de las mujeres al trabajo, los viajes y la atención médica. En un caso, el "Ministerio de la Virtud” aconsejó a una mujer que se casara para conservar su trabajo en un centro sanitario, según informe de la UNAMA publicado este 22 de enero. Los talibanes consideran "indecoroso” que una mujer soltera trabaje. Estos ejemplos son sólo algunos de muchos, dice Zahra Nader. La periodista es la fundadora de la revista en línea Zan Times. Lanzó dicha publicación en agosto de 2022 para dar voz a las niñas y mujeres de su país.

Nader, de 34 años, vive en Canadá. Cuando voló de Kabul a Toronto para hacer un doctorado en Estudios de Género en la Universidad de York, los talibanes aún no estaban en el poder. Bajo el régimen talibán, ya no le habría sido posible salir del país para continuar sus estudios. "Me siento obligada a apoyar a las niñas y mujeres de mi país", subraya.

Trabajo arriesgado bajo el régimen talibán

Nader había trabajado como periodista en Afganistán antes de abandonar el país. Escribió como reportera para el New York Times, entre otros. Hoy sigue en contacto con compañeras que han perdido su trabajo desde que los talibanes tomaron el poder, o que incluso han tenido que abandonar el país por miedo a perder la vida.

"Para nuestra revista Zan Times, las periodistas afganas trabajan dentro y fuera del país para informar en farsi e inglés. La información sobre el terreno la recoge un pequeño grupo de mujeres periodistas en Afganistán. Trabajan bajo un gran peligro e informan sobre temas que los talibanes no quieren oír: LGBTQ en Afganistán, derechos humanos, violencia doméstica o matrimonios infantiles. Hay mucho que contar. Mucha injusticia”. El farsi está emparentado con el dari, la principal lengua oficial de Afganistán.

Tras tomar el poder en agosto de 2021, los talibanes vetaron a las mujeres en prácticamente todos los ámbitos de la vida pública. Se prohibió a las niñas asistir a la escuela más allá del sexto grado. Se cerraron los salones de belleza. En un decreto promulgado en mayo de 2022, se pidió a las mujeres que llevaran un burka de cuerpo entero y sólo mostraran los ojos. Cualquiera que se atreva a salir de casa sin un burka integral será golpeada en la calle y detenida, amenazaban.

"Para muchas familias es una gran desgracia que los talibanes se lleven a las mujeres de la familia. Por eso, muchos hombres prohíben a sus hijas o esposas salir de casa", explica Zahra Nader, y agrega: "Informar críticamente y todo lo que contradiga la propaganda de los talibanes es una amenaza para la vida. Nuestras colegas sobre el terreno tienen que ser extremadamente cuidadosas. Escriben bajo seudónimos y sólo salen de casa tras consultarnos. Las colegas no se conocen entre sí y sólo están en contacto con compañeras en el extranjero".

Zahra Nader: "Estamos comprometidas con el pensamiento crítico"

Al principio, Nader utilizó sus propios ahorros para crear la revista en la web. Ella y sus colegas también trabajaban en parte sin remuneración. Ahora reciben subvenciones, financiación y donaciones. "Queremos educar a la gente. Estamos comprometidas con el pensamiento crítico", afirma Zahra Nader. "Nuestros lectores son principalmente afganos, pero también hay muchas personas de Afganistán en otros países que viven como refugiados".

Como muchas personas de Afganistán, Zahra Nader confía en la solidaridad de la comunidad internacional y en el apoyo político a las mujeres y niñas de su país. Los países que han intervenido en Afganistán durante los últimos 20 años y tienen una política exterior feminista deben defender a las mujeres afganas y sus derechos, plantea, y subraya: "No me refiero sólo a dar discursos o condenar a los talibanes. Con eso no se consigue nada. Los talibanes tienen que ser confrontados con hechos”. Por ejemplo, dice Zahra Nader, "que sean sancionados y no puedan viajar hasta que cambien sus políticas misóginas y permitan que las mujeres vuelvan a participar activamente en la vida pública".

(jov/cp)