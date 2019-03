¿Afectará el informe Müller la vida política de Trump?

El mundo sigue esperando el informe del fiscal especial Robert Müller. El consenso general en Washington parece ser que, en esta ocasión, sí está casi terminado y se entregará al Departamento de Justicia en marzo. La esperanza es que el informe finalmente arroje luz sobre sobre si la campaña de Trump y el entonces candidato Donald Trump desempeñaron algún papel en la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016.

Es importante subrayar el hecho de que Mueller y su equipo no divulgarán sus hallazgos directamente a la opinión pública, sino el nuevo fiscal general William Barr será quien decida qué hacer con él. Este proceso seguramente implicará la consulta a la Casa Blanca de Trump y los consejeros legales del presidente. Después de que Mueller haya presentado su informe confidencial, Barr debe presentar un informe con los resultados de las pesquisas al Congreso y decidir qué hacer público.

Demócratas preocupados

Dicho de otra manera: el fiscal general William Barr es la máxima autoridad con respecto al informe Mueller. Muchos demócratas estaban particularmente preocupados por los comentarios críticos de Barr sobre la investigación. Muchos temen que Barr podría tratar de restringir el informe de Mueller lo más legalmente posible.

Esta es precisamente la razón por la que la Cámara de Representantes de los demócratas ha pedido que se publique todo lo que esté legalmente permitido sobre el informe Müller, haciendo excepciones con la información clasificada y la del gran jurado, o incluso citar documentos y funcionarios si piensan que Barr no está haciendo lo suficiente con la información aportada por el fiscal.

Pero Barbara McQuade, exabogada de EE. UU., ahora profesora de Derecho en la Universidad de Michigan, espera que no se tenga que llegar a una batalla legal entre el Congreso y el Departamento de Justicia. "Si tuviera que hacer una predicción, diría que obtendríamos algún tipo de informe que se revele públicamente y que responda a algunas de las grandes preguntas, como por ejemplo, cómo Rusia pudo interferir en nuestras elecciones y cuál fue el papel que desempeñó la campaña de Trump, si es que hubo alguno", dijo McQuade. "Creo que la opinión pública merece una respuesta a esa pregunta y creo que Robert Mueller y William Barr lo entienden y que lo responderán en el informe", añadió.

Trump tiene casos pendientes en Nueva York y otras ciudades.

"El enigma de Barr”

Andy Wright, quien trabajó como asesor legal de Obama y Al Gore, no está tan seguro sobre qué esperar del fiscal general, lo que él denomina "el enigma de Barr". "Por un lado, es un institucionalista del Departamento de Justicia y con su canto de cisne defiende el departamento de un presidente que parece estar empeñado en tratar de convertirlo en su propia fuerza policial", dijo Wright, el editor fundador de la bitácora sobre ley de seguridad nacional "Just Security”. "Por otro lado, (Barr) ha dicho muchas cosas realmente preocupantes sobre la investigación de Mueller cuando realmente desconocía todos los hechos”, añadió. Lo que también se desconoce es cuán detallado será el informe de Mueller. Este puede optar por presentar un informe extenso o solo detalles básicos. Según los comentarios recientes del vicefiscal general Rod Rosenstein de que la política del Departamento de Justicia es centrar su atención solo en acusar a las personas en vez de divulgar la información que no merece una acusación. Esto es una bofetada tardía para James Cohen, quien decidió revelar información sobre una investigación de los correos electrónicos de Hillary Clinton, aunque no se solicitaron acusaciones. El informe de Müller podría centrarse en gran medida en delitos imputables.

¿Motivos para un "impeachment"?

Dependiendo de los delitos que sean, para aquellos que esperan una exposición amplia y radical, teñida políticamente, de la interferencia electoral rusa y las posibles conexiones con la campaña de Trum, centrarse solo en los hechos imputables puede ser decepcionante. Dicho enfoque estaría, de momento, también en la misma línea de investigación de Mueller, quien se limitó a investigar la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016. También es importante señalar que incluso si Mueller concluye que Trump podría ser acusado de un delito penal, no sucederá, porque, según el Departamento de Justicia, un presidente en funciones no puede ser acusado. Sin embargo, el Congreso sí podría iniciar un juicio político.

Y hay otra razón por la cual sería prematuro decir que Trump, incluso si no se viera incriminado por el informe Müller, se vería absuelto de cualquier cargo. Müller ha entregado partes de la investigación a otras jurisdicciones como la de Nueva York, porque hay otras causas políticas y legales pendientes sobre Trump como presidente y empresario.

