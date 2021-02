Adiós robots: Daft Punk anuncia su separación después de casi tres décadas

El dúo francés de música electrónica Daft Punk, reconocibles por sus cascos de robot que ocultan sus rostros, anunció este lunes (22.02.2021) su separación después de 28 años de existencia, confirmó hoy su portavoz.

El grupo, integrado por Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem Christo, publicó en Youtube un video con el título "Epílogo", ambientado en el desierto y en el que se lee "1993-2021".

Daft Punk se estrenó con el álbum "Homework" en 1997, y sus primeros sencillos, "Around the World" y "Da Funk", se convirtieron en hits rotundos en innumerables clubes y pistas de baile. Siguieron con un álbum aún más exitoso, "Discovery", en 2001, que contiene los éxitos "One More Time" y "Harder, Better, Faster, Stronger".

El single de 2013 "Get Lucky", con Pharrell Williams y Nile Rodgers, fue su mayor éxito, vendiendo millones de copias en todo el mundo y ganando dos Grammys, que vinieron acompañados de otros dos por el álbum que contiene dicho sencillo y titulado "Random Access Memories".

Pharrell Williams (izquierda) junto a Daft Punk y Nile Rodgers (derecha)

Los dos se conocieron en el colegio en 1987 y antes de formar esa banda tuvieron una de rock llamada Darling.

El dúo no explicó este lunes los motivos de su separación, pero su representante, Kathryn Frazier, confirmó al festival de música electrónica parisino Pitchfork que ya no están juntos, sin ofrecer tampoco ningún detalle.

ee (afp/ap)