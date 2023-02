Adiós a los motores de combustión: a partir de 2035, la UE producirá solo coches eléctricos

Nadie en el Parlamento Europeo tenía dudas sobre el objetivo de la ley, que es permitir la circulación únicamente a automóviles y vehículos comerciales pequeños a partir de 2035 que sean neutrales para el clima. Sin embargo, el camino hacia la neutralidad climática en el transporte en las calles sigue siendo controvertido. Y también hay puntos de vista bastante diferentes sobre las consecuencias que tendrá la ley para la industria automovilística europea.

La mayoría de los eurodiputados (socialdemócratas, verdes y liberales) se pronunció a favor de la supresión de los motores de combustión, que se usan hasta ahora. Los vehículos eléctricos con baterías o con hidrógeno como fuente de energía deberán dominar el mercado para 2035, afirmó el diputado liberal Jan Huitema, responsable del texto legislativo. Los claros requisitos hacen que la industria automovilística ya se esté reestructurando y adaptando a las nuevas condiciones, dijo Huitema.

¿Solo vehículos eléctricos en la UE?

Para los conductores, cambiar a la propulsión eléctrica tiene otras ventajas. "Esperamos que los autos climáticamente neutros sean cada vez más baratos. Y se tienen que ofrecer vehículos asequibles. Los costos operativos de un auto eléctrico ya son más bajos que los de uno con motor de combustión", sostiene Jan Huitema. Muchos eurodiputados conservadores, incluidos los de Alemania, con su gran industria automotriz, criticaron que la ley europea prohibiría efectivamente el motor de combustión.

Por ejemplo, según el cristianodemócrata Jens Giesecke, los políticos "no les deberían decir a los ingenieros cuál es la mejor manera de fabricar automóviles y reducir las emisiones a cero", ya que la ley podría significar que, después de 2035, solo se vean en las calles los vehículos con motores a combustión antiguos que ya han tenían permiso de circulación, y no los nuevos autos de emisiones cero. Eso podría suceder porque los coches eléctricos nuevos no estarían disponibles en cantidades suficientes, o serían demasiado caros. Giesecke llama a esto el efecto "Habana": en Cuba circulan principalmente autos antiguos porque Estados Unidos prohibió la exportación de vehículos a la Cuba comunista. La facción demócrata cristiana aboga por dar una oportunidad a los motores de combustión con combustibles sintéticos que se produzcan de forma neutra para el clima.

El Parlamento Europeo aprobó definitivamente en Estrasburgo la ley de autos neutros para el clima.

¿La "revolución eléctrica" ​​costará empleos en la industria automotriz?

El comisario de Protección del Clima de la UE, Franz Timmermans, señaló en el Parlamento Europeo que la conversión de la industria automovilística a la electromovilidad está en marcha en todo el mundo. “La revolución industrial está ocurriendo, nos guste o no. Podemos optar por estar a la vanguardia o podemos optar por quedarnos al margen y dejar que otras regiones del mundo se encarguen de la fabricación”, dijo Timmermans. La industria automovilística europea ya ha hecho grandes esfuerzos en ese sentido en los últimos tres o cuatro años. El camino, según él, es claro.

Sin embargo, los eurodiputados críticos en el Parlamento afirmaron que la transformación de la industria también conllevaría la pérdida de puestos de trabajo. Coincidentemente, este miércoles (15.02.203), el fabricante de automóviles Ford, que tiene la intención de producir solo automóviles eléctricos para 2030, anunció que planea eliminar 4.000 puestos de trabajo en Europa, la mayoría de ellos, en Alemania. El sindicato de la industria metalúrgica advirtió que muchos proveedores podrían trasladar su producción al extranjero para ahorrar costos. Al respecto, Timmermans dejó en claro que se debe seguir fomentando a la industria automotriz europea.

"China lanzará 80 nuevos modelos de autos eléctricos para fin de año. Y estos son buenos autos. Tenemos que poder competir con ellos", dijo Timmermans. Por ello, la UE debe impulsar el reciclaje y la formación de especialistas en la industria del automotor, y ayudar a expandir la infraestructura necesaria para cargar las baterías de los vehículos eléctricos más rápido que antes.

