Acusan al magnate estadounidense Epstein de crear red para abusar de niñas

Otras dos mujeres acusan a Donald Trump de abuso sexual

"Me agarró del hombro, empezó a besarme de nuevo agresivamente y colocó su mano en mi pecho. Yo me resistí y me fui a otra sala. Después reapareció, me agarró de la mano y me llevó a la habitación", dijo Summer Zervos. (15.10.2016)