Acusan a J. K. Rowling de transfóbica en Twitter por comentario sobre menstruación

La escritora británica J. K. Rowling fue acusada de transfobia en Twitter al dar a entender en un comentario que solo las mujeres menstrúan, lo que ha indignado a grupos que consideran esa perspectiva discriminatoria.

La creadora de Harry Potter fue tildada además de "feminista radical que excluye a los trans" por defender que el sexo biológico de las personas es real y "no una ilusión".

Todo comenzó cuando el sábado compartió un enlace a un artículo titulado "Opinión: creando un mundo post-COVID-19 más igualitario para la gente que menstrúa" e ironizó con que "solía haber una palabra para esas personas" que menstrúan, en alusión a las mujeres.

Después del tuit inicial, la autora, que tiene 14,5 millones de seguidores en la red social, dijo que respetaba "el derecho de toda persona trans a vivir de cualquier manera que sienta como auténtica y cómoda" pero al mismo tiempo reivindicó que su propia vida ha estado marcada "por el hecho de ser mujer", con todas las consecuencias que ello implica y que, a su parecer, difieren de las experiencias de otros colectivos.

"Si el sexo no es real, no hay atracción hacia el mismo sexo. Si el sexo no es real, la realidad vivida de las mujeres a nivel global se borra. Conozco y amo a las personas trans, pero borrar el concepto de sexo elimina la capacidad de muchas personas de hablar de sus vidas de manera significativa. No es odio decir la verdad", sentenció Rowling. (efe)

