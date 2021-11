Acusaciones de violación de derechos humanos contra candidato a jefe de Interpol

La elección del nuevo jefe deInterpoltendrá lugar en la asamblea general del organismo, que se celebrará en Estambul del 23 al 25 de noviembre de 2021.

La candidatura de Ahmed Nasser Al-Raisi ha hecho saltar las alarmas, hasta en Berlín: tres miembros del Bundestag, Kai Gehring (Verdes), Peter Heidt (liberal) y Frank Schwabe (socialdemócrata) redactaron una declaración conjunta. Todos ellos expresan su preocupación por la candidatura del general de división Al-Raisi, de los Emiratos Árabes Unidos, a la presidencia de la Organización Internacional de Policía (Interpol), cargo que el surcoreano Kim Jong-yang ocupa desde 2018.

Si Al-Raisi fuera elegido, los tres miembros del Bundestag temen graves consecuencias para la cultura jurídica de Interpol: "En vista del devastador historial de derechos humanos de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), el nombramiento de Al-Raisi como presidente sería una flagrante contradicción con la Declaración Universal de Derechos Humanos y la misión de la organización”, dicen. Además pondría "en peligro la reputación internacional de Interpol”.

La alarma es extensa: a finales de octubre, Human Rights Watch, junto con otros 17 grupos de derechos humanos, ya había expresado su preocupación por la candidatura de Al-Raisi. En Francia, 35 diputados franceses pidieron al presidente Emmanuel Macron que se opusiera a ella.

"Directamente involucrado en violaciones de DD.HH."

Los diputados alemanes acusan al comandante de estar "directamente implicado en violaciones de los derechos humanos en una serie de casos de gran repercusión". Además, consideran que el comandante, que fue nombrado director general emiratí para la "Operación Central" en 2005 e inspector general del Ministerio del Interior en 2015, es un representante activo de un sistema autoritario.

"Como representante del Estado de los EAU, Al-Raisi forma parte de un aparato de seguridad que actúa sistemáticamente contra los disidentes pacíficos”, dicen los parlamentarios alemanes, quienes recuerdan que "los derechos civiles y políticos están severamente restringidos en los EAU y los disidentes, periodistas y defensores de los derechos humanos son objeto de duras represalias, a menudo utilizando leyes antiterroristas draconianas. Los delitos también incluían desapariciones forzadas, torturas y detenciones arbitrarias”.

Los EAU rechazan las acusaciones

Los EAU rechazan categóricamente tales acusaciones. "Como actual miembro del Comité Ejecutivo de Interpol, el General de División Al-Raisi es un destacado profesional con 40 años de experiencia en el ámbito de la policía comunitaria y nacional", afirmó un comunicado de la Embajada de los EAU en Alemania. "Como presidente de Interpol, seguirá trabajando para proteger a las personas, mejorar la seguridad de las comunidades y proporcionar a los organismos encargados de la aplicación de la ley de todo el mundo las últimas herramientas en la lucha contra las redes delictivas sofisticadas."

Matthew Hedges, ciudadano británico fue encarcelado y torturado en los EAU.

Demandas de antiguos detenidos

La oposición, o al menos las críticas, a la candidatura de al-Raisi no solo proceden de políticos y defensores de derechos humanos, sino también de extranjeros que han estado encarcelados en los EAU, como el politólogo y experto en seguridad británico Matthew Hedges. Fue condenado a cadena perpetua en noviembre de 2018, pero fue indultado unos días después. En mayo de 2021, Hedges presentó finalmente una demanda contra cuatro representantes de las autoridades emiratíes que habían estado relacionados con su detención y las condiciones de la prisión, entre ellos el general de división Al-Raisi.

Fue intimidado físicamente y amenazado, dice Hedges en entrevista con DW. "Me dijeron que nadie sabía dónde estaba y que no tenía elección", continúa Hedges. Sus guardias le impedían dormir, dice. Sufrió ataques de pánico, por lo que sus guardias le administraron el narcótico Ritalin en combinación con sedantes, contra su voluntad. Finalmente, había contemplado el suicidio: "Todo esto no era solo un comportamiento inaceptable, ¡era un abuso de poder sistemático!"

Kai Gehring, diputado de los Verdes en el Bundestag, critica el posible uso de las "notificaciones rojas", por parte del aparato de seguridad de los EAU que podrían ser utilizadas indebidamente para detener a opositores políticos.

Uno de ellos es Ahmed Mansoor, activista y bloguero que lleva años en prisión en los Emiratos Árabes Unidos. Tanto Amnistía Internacional como Human Rights Watch acusan a los EAU de violar los derechos humanos de Mansoor. Por ello, la organización de derechos humanos Gulf Center for Human Rights ha acusado de tortura a Al-Raisi ante un tribunal francés.

(jov/er)