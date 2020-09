Acuerdo Global con la Unión Europea "agravará los problemas estructurales de México"

La guerra comercial entre Estados Unidos y China y la pandemia de coronavirus han provocado un desajuste global y golpeado fuertemente la economía y el comercio mundial. La CEPAL prevé que Latinoamérica sea una de las regiones más golpeadas por las consecuencias económicas de la pandemia, que ya provocó un desplome de 17,7% en su flujo comercial en mayo pasado.

México se encuentra entre los países más afectados después de Brasil. En este contexto, expertos que han seguido las negociaciones para modernizar un acuerdo de alianza estratégica entreMéxico y la Unión Europea, elogian las oportunidades que brindará este paquete de instrumentos y medidas. Aseguran que potenciará el comercio bilateral y la cooperación en numerosos ámbitos. Pero organizaciones que analizan los contenidos desde la perspectiva de la justicia social, advierten sobre su efecto nocivo, que no traerá las bondades que promete, como no lo hizo el acuerdo predecesor, sino que más bien agudizará los problemas estructurales que enfrenta México.

Volkswagen de México, la planta de Puebla cerró temporalmente su producción debido al coronavirus. (Marzo de 2020)

Un acuerdo de vanguardia

"Yo creo que es un nuevo acuerdo, porque retoma lo que no estaba en el acuerdo anterior y lo eleva a la vanguardia de los acuerdos que está realizando la Unión Europea con terceros países. El no haberlo hecho nos hubiera puesto en una situación de desventaja comparativa mutua", afirmó laeurodiputada española Inmaculada Rodríguez Piñero (PSOE), durante una mesa redonda virtual convocada por la Fundación Friedrich Ebert (FES), cercana al Partido Socialdemócrata alemán (SPD).

México y la UE concluyeron en abril, tras cuatro años de negociaciones, la modernización de un Acuerdo Global vigente desde el 2000, que aún debe ser traducida a las 24 lenguas oficiales de la UE y ser ratificada por los parlamentos nacionales europeos y el Congreso mexicano para entrar en vigor. Con el nuevo acuerdo prácticamente el total del comercio de mercancías estará excento de aranceles. Incluye nuevas normas de protección a las inversiones, de los derechos de autor, así como normas sobre desarrollo sostenible, como el compromiso de aplicar el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático. También compromete a ambas partes a la protección de los derechos humanos y la cooperación política y al desarrollo.

Rodríguez Piñero recordó que el bloque es el tercer socio comercial de México después de Estados Unidos y China, y destacó que conjuntamente el bloque comunitario y Latinoamérica representan un 25% de la población mundial y concentran un 20% del Producto Interno Bruto (PIB) global.

En comunidades indígenas, como aquí en Cuetzalan, Puebla, los pequeños productores de café son vulnerables a la llegada de grandes trasnacionales.

Estado de bienestar poco desarrollado

"México es el segundo país del subcontinente en términos de población y de PIB, un país de renta media que tiene un Estado de Bienestar todavía poco desarrollado. Hay un gran abismo entre los países menos desarrollados, los de renta media y los países desarrollados", dijo la eurodiputada, que recordó que el ingreso por cápita anual en México es de 2.000 euros, mientras que en España, la cuarta economía del bloque, es de 10.000. El gasto público sanitario es de 232 euros per cápita en México y en España supera los 1.500 euros.

Una novedad es que el nuevo acuerdo comprende un capítulo anti-corrupción, que según los ponentes es importante debido a la corrupción aduanera, que daña en particular a los pequeños productores y exportadores.

"Lo que se buscaba era dar una mayor certeza jurídica, una mayor apertura de mercados en ambas partes", dijo por su parte Dámaso Morales,investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Morales subrayó que el acuerdo con la UE va más allá de lo que es el puro comercio, a diferencia de otros acuerdos comerciales que tiene México con otros países. "Busca ser más integral, cubre otros aspectos, algunos ligados indirectamente al comercio, como son las inversiones, el cambio climático, el desarrollo social, la protección al consumidor y el uso de tecnologías". El investigador destacó que para México el bloque europeo tiene una mayor confiabilidad a diferencia de Estados Unidos, por las medidas unilaterles que el presidente Donald Trump pudiera imponer fuera del nuevo acuerdo T-MEC, el acuerdo modernizado que sustituyó al TLCAN.

El investigador recordó que México experimentó un crecimiento exponencial de más de 148% en su comercio con el bloque europeo desde que entró en vigor en el año 2000 el acuerdo, y destacó la importancia de la actualización, que liberará de aranceles a todas las mercancías.

La pobreza en amplias regiones en México y América Central, agudiza la criminalidad y la violencia.

Visión crítica desde la sociedad civil

"Ya el anterior acuerdo llegó con promesas muy altas de crecimiento económico, desarrollo sostenible, mejores condiciones laborales y más empleo para el lado mexicano y europeo, promesas que fueron incumplidas en México, por lo que tememos que el acuerdo modernizado agudizará los problemas estructurales que está enfrentando el país latinoamericano", advirtió por su parte la politóloga alemana Bettina Müller.

La analista de la ONG alemana PowerShiftreconoció el aumento exponencial de las exportaciones que destacó el investigador mexicano Dámaso Morales, pero subrayó que eso no implicó una mejora para la población mexicana, al contrario.

"El desempleo aumentó de 2;6% a 3;3% del 2000 al 2018, y un 60% de la población económicamente activa sigue viviendo del sector informal. Un 40% de los más de 120 millones de habitantes, vive en la pobreza, y de hecho los salarios en el sector formal cayeron de 2005 a la fecha", advirtió

La egresada de la Universidad Libre de Berlín destacó además que México registra un déficit comercial feroz frente a la Unión Europea; de 14.000 millones de dólares; que sigue en aumento. "El primer acuerdo vino con la promesa de diversificar las exportaciones mexicanas y en vez de eso las concentró en algunos pocos sectores. Las exportaciones europeas en cambio se diversificaron hacia el mercado mexicano y participan en el sector petrolero y extractivo, pero también en el sector automotriz, maquinaria y textil".

México, es uno de los países más golpeados por el coronavirus.

México se entrega a través de tratados

Con el agravante, según la experta, de que la gran parte de los insumos necesarios para construir esas máquinas no se producen en México, son importados, se ensamblan en el país y el producto terminado se exporta. "México es como una cinta transportadora que no genera valor agregado para el país". Müller destacó que esta situación no solo se debe al acuerdo con la UE, sino también al NAFTA y más recientemente al Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP).

"Esta situación no se va a subsanar con la modernización del acuerdo entre México y la UE, más bien la va a profundizar. El acuerdo va a bajar aún más las tarifas arancelarias, entre otros, para productos lácteos. Ya vimos que el acuerdo de la UE con la comunidad andina (Colombia, Ecuador y Perú) destruyó el sector lácteo en Colombia. Lo mismo podría pasar con México. La UE prevé un aumento del 1.200% en las exportaciones de azúcar a México, lo que va a hacer eso con el sector azucarero mexicano no me lo quiero ni imaginar". La experta también destacó el papel nocivo del acuerdo en la venta de semillas de maíz, que permitirá, con la aquiescencia del Estado mexicano, un casi monopolio del mercado por parte de transnacionales como Bayer Monsanto.

La experta fue lapidaria al calificar el acuerdo como uno del siglo pasado, que va a profundizar problemas que México ya tiene, económicos, sociales, y medioambientales. "Conflictos sociales que ya existen. Necesitamos otro tipo de acuerdos, en el caso de México y de otros países con los que la UE está firmando estos acuerdos".