Actores de Hollywood acuerdan ir a huelga si no consiguen nuevo convenio

Según la prensa local, la decisión fue ratificada por el 98 % de los votos de actores y presentadores de cine, radio y televisión. Las conversaciones con los estudios iniciarían el miércoles.

La huelga de guionistas ya está afectando la industria y se ha tenido que pausar la producción de series como "Stranger Things", "Cobra Kai" o "The Last of Us". (Archivo)