Activistas climáticos de la generación Z se hacen virales en TikTok

En marzo, Carissa Cabrera colgó en TikTok un video de las graves inundaciones que se produjeron cerca de su casa en Hawái, en respuesta a un comentario en su perfil que decía "el cambio climático no es real."

En las imágenes se puede ver un río crecido y coches que circulan por carreteras inundadas, una voz en off dice: "Esto no es el calentamiento global. Esto no es el cambio climático. Llamémoslo exactamente como es: crisis climática."

Este video de tan solo 10 segundos ha sido visto más de 300.000 veces.

Cabrera es bióloga marina y publica regularmente videos en EcoTok. Se trata de un canal de la plataforma de intercambio de videos TikTok, en el que un colectivo de jóvenes influencers publica regularmente sobre temas relacionados con el medio ambiente y el clima, como la captura de carbono, el desperdicio de alimentos, la biodiversidad y el reciclaje.

El canal EcoTok se puso en marcha en julio de 2020. El creador fue el estudiante de secundaria Álex Silva, de Las Vegas. Silva publica principalmente videos bajo el nombre de "ecofreako" en los que muestra sus intentos de llevar una vida lo más libre de residuos posible. A través de otra plataforma, Instagram, invitó a otros influencers a unirse al canal EcoTok.

La bióloga marina, educadora y miembro de EcoTok Carissa Cabrera llega a millones de personas con sus videos sobre el medio ambiente y el clima.

Desde entonces, el grupo ha crecido y ahora tiene 16 miembros, entre ellos estudiantes, científicos, educadores ambientales y funcionarios. Para sus campañas medioambientales, el grupo ya ha colaborado con TED Countdown, una iniciativa para promover la acción climática, así como con la empresa de capital riesgo de Bill Gates, Gates Ventures.

Como la mayoría de videos de TikTok, los EcoTokers crean contenidos de ritmo rápido, bandas sonoras pegadizas, bailes y subtítulos coloridos. El objetivo: conseguir el mayor alcance posible para sus mensajes ecológicos.

Y no son los únicos activistas ambientales que lo hacen. Otros jóvenes influencers también llegan a millones de personas con sus publicaciones. Las etiquetas #climatechange, para cambio climático, y #sustainable, para sostenible, suman más de mil millones de visitas en todo el mundo.

Creando videos ecologistas virales

Cabrera estaba acostumbrada a enseñar la conservación marina en aulas de unas 30 personas. El atractivo de TikTok radica en el número de personas a las que puede llegar. La aplicación se ha descargado más de 2.000 millones de veces en todo el mundo, sobre todo, por parte de la llamada "generación Z", es decir, adolescentes y veinteañeros.

La bióloga marina publica sus videos bajo el nombre de "carissaandclimate” y hasta la fecha ha recibido más de un millón de likes o "me gusta".

"TikTok no solo es una aplicación de redes sociales, también es un espacio de aprendizaje. La generación Z quiere información y herramientas cercanas y presentadas de forma divertida", explica Cabrera. La bióloga también trabaja con The Conservationist Collective, una pequeña empresa que inicia campañas mediáticas y educativas para promover la conservación de los océanos.

En sus videos, Cabrera suele ceñirse a su especialidad: los océanos. Para aumentar las posibilidades de que sean virales, mantiene sus contenidos por debajo de los 30 segundos y explica a los espectadores de qué se trata en los primeros tres.

Los activistas de la generación Z recurren a TikTok para difundir su mensaje ecologista.

"Hay que elegir un aspecto muy específico y convertirlo en material viral", dice. "La mayoría de las cosas que se hacen virales en TikTok son historias cómicas o bailes. Intento que la ciencia sea entretenida para todos". Su objetivo es hacer algo memorable, que se pueda volver a ver y compartir, y consiga movilizar a la gente.

Pero no todo el mundo cree que los videos de TikTok tengan realmente un impacto en la vida real. Sophie Moore tiene 18 años y es estudiante de secundaria en California. Ella también está en TikTok. Está comprometida con el medioambiente y la justicia social, pero cree que la plataforma no es el lugar adecuado para el activismo climático.

"Creo que la mayoría utiliza TikTok como una forma de entretenimiento sin sentido, para desconectar de la escuela", explica. "TikTok es más bien una forma pasiva de comprometerse con el movimiento por la justicia climática. Yo suelo mezclar mis historias sobre el clima con mis otros contenidos de TikTok. Son fáciles de encontrar, de hacer clic en 'me gusta' y luego solo hay que seguir navegando”.

Ingredientes clave para el activismo en el mundo real

Aun así, algunas pruebas sugieren que TikTok puede influir en las acciones políticas de la gente. En junio de 2020, por ejemplo, cientos de usuarios adolescentes de TikTok admitieron haber participado en el intento de sabotaje de un mitin del entonces presidente estadounidense Donald Trump. Los usuarios se registraron para obtener entradas con el plan de no asistir, animando a otros a hacer lo mismo. Así, Trump se plantó ante unas gradas casi vacías.

Usuarios de TikTok afirmaron haber ayudado a sabotear un mitin de Trump. Se coordinaron para registrarse y obtener entradas para luego no presentarse.

En Indonesia, los jóvenes utilizaron la aplicación para denunciar las reformas de la legislación laboral. Decenas de personas salieron a la calle en protesta. Y tras el asesinato del estadounidense George Floyd, el número de videos con la etiqueta de #BlackLivesMatter (Las Vidas Negras Importan) se disparó en TikTok.

Para Sander van der Linden, profesor de Psicología Social en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, y redactor jefe del Journal of Environmental Psychology, las campañas virales en las redes sociales "pueden conducir a acciones concretas" si contienen tres ingredientes clave: si ejercen "influencia social" desafiando abiertamente a los demás a participar, apoyan una causa moral y suscitan emociones.

Pero los efectos suelen ser efímeros, según sus investigaciones. Por ejemplo, el reto del cubo de hielo (del inglés, #IceBucketChallenge), para concienciar sobre la esclerosis lateral amiotrófica (ELA, o ALS por sus siglas en inglés), también conocida como enfermedad de Lou Gehrig, atrajo mucha atención durante un breve período de tiempo en 2014; pero desapareció rápidamente. No obstante, la financiación anual para la investigación aumentó un 187 por ciento gracias a los 115 millones de dólares recaudados en el desafío, según la Asociación de la Esclerosis Lateral Amiotrófica.

Las campañas en las redes sociales pueden llevar a la acción en el mundo real, como en 2014, cuando el reto del cubo de hielo de la ELA arrasó en todo el mundo, pero suele durar poco.

Van der Linden no conoce ninguna investigación que analice específicamente los videos sobre el clima de TikTok, pero sus investigaciones sobre las redes sociales sugieren que es difícil generar un impulso a largo plazo detrás del movimiento climático. "La mayoría no ve el cambio climático como una causa moral, ni experimenta fuertes emociones en torno a él", aclara

Es posible que los videos sobre el clima en TikTok solo hayan creado un "efecto Thunberg", según van der Linden. Así es como él y sus colegas de la Universidad de Yale describen el fenómeno de quienes sienten simpatía por la activista climática sueca, Greta Thunberg, y creen que la acción colectiva hará avanzar la lucha contra el cambio climático.

Cabrera no está de acuerdo. TikTok es una plataforma participativa, que permite a los usuarios compartir un video, comentarlo o incorporarlo a su propia historia de TikTok con poco esfuerzo. La bióloga cuenta que sus seguidores la contactan y le informan de lo que están haciendo, por ejemplo, firmando peticiones o cambiando sus hábitos.

Pero no se trata solo de responsabilidad individual, añade. "Queremos que la gente entienda que la responsabilidad de la protección climática no debe recaer solo en el individuo", afirma. "Queremos que la gente sepa que tenemos que pedir cuentas a los dirigentes."

Una marea de desinformación

Van der Linden agrega todo esto el desafío de la desinformación sobre el cambio climático en las redes sociales en general, porque se trata de una amenaza existencial tan importante que "si se engaña a la gente, puede tener consecuencias nefastas".

Esa desinformación está muy extendida en Internet y abarca desde las energías renovables hasta el consenso científico sobre el cambio climático. "Realmente abarca todo el espectro y por eso es tan difícil de abordar", señala.

Las personas que conocen a la ecologista sueca Greta Thunberg son más propensas a participar en acciones colectivas porque sienten que pueden marcar la diferencia, según van der Linden.

Cabrera y el equipo de EcoTok son conscientes de ello. Cada uno de sus videos se comparten con todo el grupo antes de ser publicados. A continuación, los miembros aportan sus comentarios. No todo el contenido climático de TikTok se somete a este tipo de controles.

Sin embargo, los usuarios pueden denunciar la información errónea entre ellos. Moore explica que si un video de TikTok le "parece inverosímil", revisa los comentarios para comprobar si otros usuarios ya han identificado el contenido como falso.

A diferencia de algunos activistas climáticos de TikTok con mensajes catastróficos sobre el tiempo que se agota, EcoTok y Cabrera intentan evitar el contenido "catastrofista", pero dejando clara la urgencia de la crisis.

Por eso los videos en TikTok de Cabrera suelen incluir una tarea sencilla. En un video, por ejemplo, sugiere "cambiar tres cosas en el baño" para reducir el plástico. "Necesitamos que todo el mundo sea ecologista", dice. "La gente tiene que sentirse motivada e inspirada para hacerlo, en lugar de sentirse obligada. Pero tampoco es fácil porque se trata de una emergencia climática. No tenemos tanto tiempo."

(ar/rml)