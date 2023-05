Activista turco Osman Kavala: una entrevista exclusiva desde la cárcel

Hace tres años, cuando DW visitó a Osman Kavala en prisión, todavía estaba seguro de que pronto sería liberado. Pero las cosas resultaron de otra manera. Kavala pasó cuatro años tras las rejas esperando un veredicto en su caso.

Luego, en abril de 2022, un tribunal de Estambul lo condenó a cadena perpetua. La protesta mundial fue enorme. Y el gobierno de Alemania fue uno de los que condenó el veredicto.

Empresario, activista de derechos civiles y filántropo, Kavala está acusado de organizar y financiar las protestas de Gezi de 2013, dirigidas primero contra la construcción de un centro comercial y luego contra el Gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan.

Para el documental de DW "Osman Kavala: una voz desde la cárcel", la reportera Linda Vierecke pudo entrevistarlo nuevamente, esta vez por escrito.

DW: ¿Por qué al Gobierno le procupa tanto verlo libre?

Osman Kavala: Mi encarcelamiento prolongado ayuda a mantener la percepción de que los cargos falsos en mi contra tienen validez. El presidente afirmó varias veces que mi culpa es la razón de mi encarcelamiento. Este mensaje también puede entenderse como que 'mi encarcelamiento es el indicador de mi culpa'. Si me pusieran en libertad, quedaría claro que los cargos en mi contra eran falsos y que el juicio de Gezi fue una farsa.

¿Cómo se involucró en las protestas del Parque Gezi, hace 10 años?

Cuando me enteré por primera vez del plan del Gobierno de construir un centro comercial que destruiría totalmente el parque, me uní a mis colegas en una campaña para convencer al Gobierno y al público de que era una idea terrible.

Una sentada en el parque Gezi en mayo de 2013, antes de que la policía antidisturbios usara gases lacrimógenos y agua a presión para dispersar a la multitud.

Mi oficina está casi al lado del parque. Esto me permitió observar a los jóvenes reunidos en allí y hablar con ellos. Me impresionó su determinación de proteger el parque, su fuerte sentido de la justicia y el espíritu de solidaridad entre ellos. La mayoría no tenían vínculos con una organización y probablemente era la primera vez que participaban en una acción de este tipo. Durante las protestas, llevé un altavoz y una mesa de plástico al parque. Estos, además de algunas galletas, constituyen la evidencia, la única evidencia proporcionada en la acusación formal en apoyo de la imputación de que yo había financiado las protestas.

¿Qué piensa de esa acusación del Gobierno de que usted estaba detrás de las protestas de Gezi, que nunca han probado?

Hoy en día en Turquía, cuando el Gobierno considera culpable a alguien, hacer intentos serios para identificar y determinar el acto delictivo y buscar pruebas concretas que respalden la acusación ya no constituye un imperativo para poner a alguien tras las rejas.

En mi caso, el Sr. Erdogan comenzó a hacer graves acusaciones en mi contra incluso antes de que se preparara la acusación formal. Creo que ni el Gobierno ni los fiscales que prepararon la acusación realmente creen en la absurda imputación de que planeé y organicé las protestas en colaboración con George Soros (NdlR: Kavala fue uno de los fundadores de la rama turca de la Fundación Sociedad Abierta del filántropo estadounidense George Soros, que promueve los movimientos democráticos pero suspendió sus actividades en Turquía en 2018). Estaba claro desde el principio que las protestas se desarrollaron espontáneamente y no tenían una estructura de mando central.

¿Está de acuerdo con el argumento de que el Gobierno está tratando de enviar un mensaje al mundo occidental al castigarlo?

Creo que mi persecución dio varios mensajes, y en su mayoría estaban dirigidos a la audiencia interna. Como también se establece en la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de 2019 con respecto a mi caso, mi arresto transmite un mensaje a los activistas de la sociedad civil, advirtiéndoles que no se involucren en actividades consideradas perjudiciales por el Gobierno.

Formas creativas de manifestación también caracterizaron las protestas del Parque Gezi en 2013.

La narrativa de potencias extranjeras organizando una conspiración contra el Gobierno se preparó para criminalizar los eventos de Gezi y también se utilizó para estigmatizar otras manifestaciones callejeras.

Además, este juicio es un ejemplo para el poder judicial, orientándolo sobre cómo actuar y decidir de acuerdo con la percepción y las prioridades del Gobierno. El mensaje final aquí es que si el presidente, como autoridad soberana, considera culpable a alguien, la ley nacional o internacional no puede evitar su persecución.

Ud. inirtió mucho trabajo en Diyarbakir, especialmente en la comunidad kurda. ¿Por qué fue eso importante para Ud.? ¿Alguna vez lo vio como una actividad peligrosa?

Tuve la oportunidad de visitar Diyarbakir y otras ciudades del sureste cuando era joven. Esta experiencia me hizo darme cuenta que esta región de mi país es muy diferente. Mis conversaciones con amigos kurdos me ayudaron a comprender mejor cómo se sienten frente a las políticas represivas y discriminatorias a las que se ven sometidos los ciudadanos kurdos, así como al diferente entorno político en la región.

Pensé que promover los contactos personales, la comunicación y la colaboración entre los artistas, escritores e intelectuales de Estambul y Diyarbakir contribuiría al desarrollo de la comprensión mutua, y por tanto de la confianza, necesaria para sentirnos miembros de una misma comunidad. Según mi experiencia, el arte y los programas artísticos contribuyen considerablemente a construir puentes mentales y emocionales; permiten la contemplación y discusión de temas de contenido político en una atmósfera no antagónica.

La ciudad de mayoría kurda Diyarbakir también se vio muy afectada por los devastadores terremotos a principios de este año.

¿Por qué cree que se ha convertido Ud. en uno de los principales objetivos del Gobierno?

En la acusación preparada en mi contra está escrito que he trabajado con grupos minoritarios para incitarlos contra el Gobierno, y que estas actividades se llevaron a cabo tras el velo de programas culturales. Hemos estado trabajando en el sureste de Turquía durante los últimos 20 años, y es la primera vez que una autoridad oficial hace una acusación tan falsa. Creo que esto muestra el surgimiento de una mentalidad autoritaria con un toque antiminoritario en el ámbito político.

Sabiendo que es peligroso involucrarse en tales temas, ¿por qué eligió entrar en este "campo minado"? Podría haberse centrado simplemente en ganar dinero, como muchos otros.

Ganar dinero está bien. Pero creo que vivir en una sociedad donde las personas de diferentes religiones y etnias se sienten ciudadanos iguales, y donde pobres y ricos disfrutan de servicios públicos similares, es un gran privilegio. Y creer que tu trabajo contribuye al advenimiento de esa sociedad también da una sensación de enriquecimiento, a pesar de los riesgos que conlleva.

Cuéntenos sobre su rutina diaria en prisión: ¿en qué ocupa su tiempo?

No tengo mucho de qué quejarme sobre las condiciones y el trato aquí. Creo que esta es una de las prisiones mejor administradas de Turquía. Estoy en una habitación individual. Paso mi tiempo principalmente leyendo, especialmente ficción, una actividad vital para mí, para mantener mi salud mental. Veo las noticias en los canales de televisión independientes. También recibo periódicos a diario en mi habitación. Durante el día, tengo la oportunidad de usar mi pequeño patio para caminar.

En verano doy de comer a los gorriones que tienen sus nidos sobre los muros. Capto destellos de gaviotas volando en dirección al mar. También disfruto viendo las nubes, sus formas y movimientos. Esto me hacen sentir más cerca de la naturaleza.

Recibo cartas de amigos y, a menudo, de personas a las que no conocía antes. Trato de escribirles de vuelta. Puedo hablar con mi esposa por teléfono con un panel de vidrio entre nosotros durante una hora cada semana; una vez al mes sin la pantalla. No hay límite de tiempo para reunirse con los abogados.

Si el veredicto de cadena perpetua agravada es confirmado por el Tribunal de Casación (NdlR: la última instancia para revisar los veredictos emitidos por los tribunales de justicia penal y civil en Turquía), las condiciones serán mucho peores.

La ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, ha pedido al Gobierno turco que libere a Osman Kavala.

¿Cuál fue su primera reacción a la sentencia de cadena perpetua agravada? ¿Cómo se siente ahora?

Esperaba ser sentenciado a varios años de prisión, pues era necesario para justificar mi detención arbitraria y prolongada. Pero no imaginé que me condenarían a cadena perpetua utilizando las mismas pruebas que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró insuficientes incluso para mi arresto.

En las audiencias anteriores, la extensión de mi detención sin el debido razonamiento solía desencadenar en mí un fuerte sentimiento de injusticia. Cuando escuché el veredicto, lo que sentí fue un profundo pesar por el estado del poder judicial y los jueces en mi país.

Hay muchos presos que son detenidos o condenados mediante decisiones arbitrarias, y bastantes de ellos llevan más tiempo entre rejas que yo. Sin embargo, creo que las diferentes fases de este juicio político, el uso de diferentes cargos para extender mi detención y, finalmente, este veredicto dejó muy en claro la manipulación involucrada en los procesos judiciales en Turquía y el abuso del sistema penal turco. Trato de conservar mi tranquilidad mental y esperar un cambio político en mi país.

Las elecciones se acercan pronto. ¿Qué esperanzas y miedos tiene?

El hecho de que seis partidos de oposición de diferentes partes del espectro político hayan hecho una alianza y hayan preparado un programa detallado que describe cómo gobernarían Turquía juntos es muy prometedor.

El programa prioriza la restauración de derechos y libertades, el retorno al régimen parlamentario y la garantía de la independencia del poder judicial. Creo que el deterioro de la situación económica y la experiencia del terremoto, que fomentó la sensación de que el Gobierno no fue capaz de salvar la vida de sus ciudadanos, han fortalecido las demandas populares de cambio.

Kemal Kilicdaroglu es el candidato presidencial de la alianza de seis partidos de la oposición turca.

Es muy probable que el bloque gobernante de AKP y MHP, el partido nacionalista, pierda sus escaños mayoritarios en el Parlamento y el Sr. Kemal Kilicdaroglu pueda ganar la presidencia. El HDP pro kurdo, aunque no forma parte de esta alianza de seis partidos, probablemente lo apoyaría.

Tengo esperanzas en el futuro de Turquía. Tenemos una fuerte oposición política con una tradición muy arraigada y un tejido organizativo. La oposición ganó casi todas las alcaldías de ciudades metropolitanas importantes en las últimas elecciones locales. Hay espacio para la actividad política y civil democrática que no se puede sofocar y que evitaría un cambio hacia un sistema autoritario cerrado incluso si la oposición no gana en las próximas elecciones.

