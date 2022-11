Acoso digital a periodistas: “Cuando eres mujer, te atacan de una manera más vil”

Wendy Monterrosa es una periodista con 18 años de experiencia en la televisión salvadoreña que rompió el molde. Fue de las pocas mujeres que tuvo la conducción de un programa de entrevistas, rol tradicionalmente encargado a hombres. Por eso, según analiza, se enfrentó a diferentes tipos de acoso, siendo el más reciente el acoso digital.

"No me imaginaba que me fuese a enfrentar a toda esa parte que nadie nos la dice. Es la forma en que se activa esta red de troles o estas estructuras que funcionan, algunas de manera anónima, en redes sociales y cómo eso puede llegar a atacarte”, dice Monterrosa a DW.

La reportera asegura que "los ataques a las mujeres periodistas tienen ese componente más cruel, más misógino, más machista. Creo que es más complicado. Cuando sos un hombre, te pueden atacar de otra manera. Hay un factor diferenciador, por supuesto, cuando sos una mujer periodista”.

DW: ¿Qué pasa cuando los ataques vienen de cuentas anónimas en las redes sociales?

Monterrosa: Es más duro porque están bajo esa figura del anonimato, de que ‘nadie me conoce y yo tengo carta abierta para decir lo que sea'. He recibido mensajes muy duros, en que me dicen ‘sí, bonita, pero tonta', haciéndome creer que yo soy una persona que no tengo capacidad. O mensajes con componente sexual. Definitivamente, es ese impacto que como mujer se recibe con ese ingrediente de machismo adicional.

Podría enumerar tantos mensajes que he recibido, que a veces trato de no leerlos. Ya estoy hasta con una psicóloga que me dice ‘mejor no los leas, porque para qué'. Uno se desgasta mucho y yo prefiero ya enfocarme en otras cosas y no darle tanto espacio a eso. Yo ya sé que -por ejemplo, si publico algo que pueda ser un poco polémico o alguna información que vaya a generar incomodidad- voy a recibir una cantidad de mensajes con insultos y prefiero no leerlos.

Eso implica que le afectó...

Claro. En un país donde ya no tenemos garantías de derechos; donde prácticamente hay una nula institucionalidad; donde todo el Estado está a favor de una sola persona; donde si a cualquier persona se le violan los derechos, no hay garantías de nada... Tener que hacer periodismo en un contexto difícil, con muchos ataques, con una estrategia sistemática contra la prensa independiente, y sumarle que tenés que enfrentarte a constantes ataques en redes sociales, por supuesto que eso significa un desgaste muy grande.

A veces, uno trata de decir ‘es normal, porque yo soy periodista y me tienen que pasar estas cosas'. No. No nos tiene que pasar esto. No tenemos que estar en este estrés. No es justo, porque estamos haciendo un trabajo en el que tratamos de contar o develar algo que los gobiernos quieren que se oculte. Al final, estamos dando un servicio a los ciudadanos.

Todo eso afecta mucho y creo que, en este momento, la parte fundamental es apoyar la salud mental y emocional de los periodistas porque lo que estamos viviendo no es normal y lo que estamos pasando es grave.

¿Conoce otros casos de mujeres periodistas que han sufrido de este tipo de acoso?

"Sí. Tengo varias colegas amigas que la han pasado bastante mal. Que también han sufrido. Algunas han decidido no tener tanta actividad en las redes sociales, otras no. Depende mucho de la personalidad y de la situación en las que las personas se encuentran en ese momento, lo cual es completamente comprensible. También hay mujeres que tienen una valentía increíble; que, a pesar de que las estén atacando, siguen ahí, siguen haciendo su trabajo, con la convicción de que lo que están haciendo es correcto. Colegas hombres también están siendo fuertemente atacados, pero es diferente el ataque. Cuando sos mujer, te atacan de una manera más vil.

¿Qué recomendaciones podría darle a una periodista que esté pasando por esto?

"Lo primero es entender el contexto y el momento que está viviendo El Salvador en materia de libertad de expresión y libertad de prensa. Asimilando ese panorama, creo que es bien importante que una mujer periodista que está empezando sepa a lo que se puede enfrentar, no solamente por el hecho de ser periodista sino por el hecho de ser mujer en una sociedad machista y desigual como la nuestra y como muchas en América Latina. También es importante que una mujer periodista entienda que puede encontrar redes de apoyo. Hay formas de protegernos más y no se debe olvidar la parte de la salud mental, que es fundamental y que a veces uno deja olvidada.

