Acosador de mujeres recibió una buena lección

Ryan Cherwinski vive en Palm Bay, Florida. Tiene 31 años, dos hijas gemelas, y disfruta de una relación de pareja desde hace 11 años. Precisamente departía con su mujer en el restaurante Vinnie Van Go-Go de Savannah (Estados Unidos) cuando cometió el error más estúpido de su vida. Al menos el más estúpido que ha sido captado en video y se ha viralizado.

El 30 de junio pasado Ryan pasó detrás de la mesera Emelia Holden y sutil -pero evidentemente- le tocó el trasero. Como si fueran íntimos. El problema es que no lo eran, y Emelia, de 21 años, no está en este mundo para dejarse pasar a llevar por cualquiera que se crea con el derecho de hacerlo. La joven siguió al abusador, lo tomó de la camiseta y lo lanzó al piso, increpándolo con rabia.

Una de sus compañeras llamó de inmediato a la policía. Cherwinski fue detenido en el mismo lugar, delante de su pareja, y estuvo dos días en la cárcel. Salió libre tras pagar una fianza de 2.500 dólares. Pero no bastará con ello: ahora enfrenta cargos por agresión sexual. Su disculpa de que solo trataba de mover a la chica para poder pasar no pareció convincente a la policía. "Apenas la toqué”, agregó en su defensa.

Tras ver el video, a los agentes les quedó claro que sus intenciones eran otras. "Fue una caricia íntima. Su mano fue más allá de lo que debió, y pensé ‘ninguna persona puede hacerme esto'”, contó Holden, según Daily Mail. "Ni lo pensé, solo reaccioné. No sé cómo hice lo que hice, nunca había actuado de esa forma”, agregó. Y, avergonzada, reveló lo que gritó a su atacante: "No me toques”. Y luego le recordó a su madre con palabras que no son difíciles de imaginar.

"Hice lo que creí correcto. En mi opinión, (Cherwinski) obtuvo lo que merecía”, sentenció la joven.

Diego Zúñiga (ERS)

#MeToo: el lema que movió al mundo Un símbolo de comprensión mutua La creadora del #MeToo, Tarana Burke, fue acosada sexualmente. En 1996 una niña de 13 años le confió que su padrastro la violaba. Tarana, traumatizada por su propia historia, no supo contestarle que ella también había vivido esta experiencia y le pidió de hablar con otra persona. Desde este momento decidió que #MeToo será una respuesta de comprensión mutua entre las víctimas.

#MeToo: el lema que movió al mundo Harvey Weinstein: el primero de una larga lista El 5 de octubre un conjunto de actrices se organizaron para denunciar al famoso productor de cine Harvey Weinstein. El milionario usó tecnicas de acoso e intimidación, empleando a espías para esconder sus escándalos sexuales. Hoy está acusado de más de ochenta casos de presión, acosos y violaciones sexuales. Fue el primero de una larga lista de personalidades culpables de agresiones sexuales.

#MeToo: el lema que movió al mundo El movimiento se vuelve viral “Si has sido acosada o abusada sexualmente, escribe ‘yo también’ como respuesta a este tuit” postea, el 15 de octubre, la actriz Alyssa Milano en su cuenta Twitter. Según Twitter "#MeToo" fue usado 4.7 millón de veces en las 24 horas consecutivas a su creación.

#MeToo: el lema que movió al mundo Misses en misión Las concursantes de Miss Perú 2017 se convirtieron en embajadoras de las peruanas víctimas de violencia de género. En vez de comunicar sus medidas corporales, las finalistas sensibilizaron al público con estadísticas sobre la violencia hacia mujeres en Perú. Según el observatorio de la OEA, Perú es el segundo país de Sudamérica con más casos de violaciones contra las mujeres, luego de Bolivia

#MeToo: el lema que movió al mundo La cuestión entra al parlamento europeo Theresa Reintke, diputada europea, toma la palabra en el parlamento de Estrasburgo y pide medidas para proteger a las mujeres en Europa: “Yo también fui acosada sexualmente, como millones de mujeres, y creo que es hora de decir que no deberíamos estar avergonzadas, los culpables son los cuales deberían avergonzarse (...) no es un problema de mujeres, necesitamos a hombres que hablen del tema.”

#MeToo: el lema que movió al mundo Movilizaciones internacionales Mujeres y hombres marchan juntos en todo el mundo contra la violencia de genero y los crímenes sexuales. En Hollywood, Tarana Burke emprende una "marcha de los sobrevivientes". En las pancartas de los manifestantes una fotografia del presidente Donald Trump acompaña la del actor Kevin Spacey y la del productor de cine Harvey Weinstein. Se multiplican las denuncias de abusos sexuales.

#MeToo: el lema que movió al mundo Marcha de las berlinesas El 28 de octubre una marcha MeToo recorre las calles berlinesas. Los manifestantes recuperan los símbolos de la Marcha de las Mujeres de Washington que ocurrió en enero 2017, tras la elección de Donald Trump como presidente de EE.UU. Unos manifestantes llevaban por ejemplo los sombreros anti-Trump de color rosa llamados "pussy hats".

#MeToo: el lema que movió al mundo Francia "delata sus puercos" Trás el escándalo Weinstein, la periodista francesa Sandra Muller reaccionó creando el #balancetonporc" en Twitter : "delata a tu puerco". Detrás de esta frase, más de 60 000 personas contaron sus experiencias cotidianas de acoso sexual. La propia periodista denunció a un antigo dirigente del canal de televisión público France 2.

#MeToo: el lema que movió al mundo Ni una menos, el grito latinoamericano América Latina clama "Ni una menos" contra la violencia de genero y el feminicido. Miles de mujeres marchan en Lima en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En México las catrinas del Día de los Muertos aprovechan el evento para alarmar sobre la situación.

#MeToo: el lema que movió al mundo Los "rompedores de silencio" La revista Time califica a los "rompedores de silencio" como "Persona del año" 2017. En la cubierta de la revista están cinco mujeres famosas por haber denunciado la violencia de genero. Al lado de ellas se nota el brazo de una persona sentada que representa a todas las víctimas anónimas de la violencia de género. La "persona del año" del Time es muy raramente mujer. Autor: Margot Desautez



