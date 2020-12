Acá lo que sabemos de las vacunas de BioNTech y Moderna

Dos vacunas contra el coronavirus llevan la delantera en la Unión Europea (UE) y en Estados Unidos, la de BioNTech-Pfizer y la de Moderna. Otros fabricantes esperan en breve las licencias para sus vacunas. Acá tratamos de responder a algunas de sus dudas:

¿Qué diferencia a los dos vacunas más importantes actualmente?

Ambas están basadas en el llamado ARN mensajero. Distribuyen por el cuerpo proteínas típicas del virus, generando en él la producción de una defensa inmunitaria. La diferencia más importante entre ambas vacunas es que la de Moderna puede almacenarse en un frigorífico convencional hasta 30 días.

No es el caso de la de BioNTech-Pfizer, que debe guardarse a 70 grados bajo cero y, una vez descongelada, debe aplicarse en un máximo de cinco días.

¿Por qué hay que administrarlas en centros de vacunación o directamente en residencias de ancianos?

Porque solo así puede garantizarse que la vacuna de BioNTech-Impfstoff está almacenada en las condiciones adecuadas y que se inyecta en el tiempo previsto. El personal debe extraer cinco dosis de cada porción y, por ese motivo, los médicos de familia no pueden administrarla en sus visitas a casas de personas mayores que viven solas. El sistema alemán de centros de vacunación ayuda también a llegar primero a las personas que necesitan con mayor urgencia ser inmunizadas.

¿Cuándo tengo que recibir una segunda dosis?

Ambas dosis deben ser inoculadas con un intervalo de tres semanas entre ellas. La de BioNTech, concretamente entre 17 y 21 días después de la primera. También es posible aplicarla después de este plazo, pero debe ser cuanto antes.

¿Puede inocularse como segunda dosis una vacuna distinta a la primera?

No, tiene que ser la misma para no correr riesgos. No se han hecho estudios que verifiquen qué sucede si se aplican dos dosis de vacunas diferentes.

¿Tengo que vacunarme aunque ya haya superado el COVID-19?

Quien ya haya enfermado por coronavirus, puede vacunarse y debería hacerlo, porque no acaba de estar claro que una infección ya superada otorgue suficiente protección ante un nuevo contagio. Ha habido casos raros de una segunda infección. Pero no debe vacunarse a quien en el momento de la administración de la dosis esté enfermo de COVID-19, de gripe o de otro proceso gripal que curse con fiebre. En ese caso, hay que esperar a que el paciente esté sano. Lo mismo aplica a personas que se encuentren en cuarentena por haber tenido algún contacto con alguien infectado.

¿Cuánto tiempo llevará hasta que todo el mundo que desee ser vacunado pueda hacerlo?

Será cuestión de años hasta que todas las personas del mundo hayan recibido su vacuna contra el coronavirus. Incluso en los países más desarrollados, el proceso se alargará hasta 2022. Las autoridades alemanas calculan que en el primer trimestre de 2021 podrán administrarse 13 millones de dosis, lo que no alcanzará ni para una décima parte de la población. Ni siquiera aunque otras vacunas salgan al mercado. Pero será posible proteger a las personas de los grupos de riesgo hasta el verano de 2021.

¿Quién no debería vacunarse?

Será el médico quien decida si hay patologías previas que hagan descartar la vacuna. Este puede ser específicamente el caso de personas alérgicas a determinadas sustancias o que hayan padecido en alguna ocasión un shock anafiláctico. Pero la mayoría de los alérgicos, es decir, personas que reaccionan ante el polen, animales y alimentos, sí podrán vacunarse. Otras enfermedades previas como la diabetes, el sobrepeso o un sistema inmunitario débil tampoco serán impedimento para recibir la vacuna.

¿Podrán vacunarse los niños?

Las actuales vacunas solo tienen licencia para ser administradas a partir de los 16 años y para adultos.

¿Qué deben tener en cuenta las embarazadas?

Los expertos creen improbable que la vacuna basada en el ARN mensajero suponga riesgo alguno ni para la madre ni para el feto, aunque de momento se siguen llevando a cabo estudios con animales.

Se trata de una decisión que hay que tomar de forma conjunta con el médico. El embarazo es un factor de riesgo para que el COVID-19 curse con una mayor gravedad que pueda causar daños en el bebé.

¿Qué efectos secundarios tienen?

Tras la vacuna, el paciente puede sentir hinchazón en el área donde recibió el pinchazo, dolor pasajero de cabeza y articulaciones, escalofríos, cansancio y fiebre. Los efectos secundarios aparecen entre uno y tres días después de la administración de la vacuna y remiten en unos dos días.

¿Son las vacunas efectivas también contra cepas mutadas?

Probablemente lo son. El fundador de BioNTech, Ugur Sahin, dijo que su firma ha probado en laboratorio la efectividad contra 20 mutaciones anteriores. Ahora se está probando su eficacia sobre la cepa aparecida en el sur de Inglaterra.

¿Cuánto tiempo debo esperar hasta poder vacunarme contra otra enfermedad?

Otras vacunas, como la de la gripe, las paperas, el sarampión o la rubeóla deben ser administradas con un intervalo de distancia de 14 días antes o después de la inoculación de la vacuna del coronavirus. Se trata de una mera medida de precaución, porque se cree que una administración conjunta no conllevaría problemas. Pero mejor estar seguros.

¿Es halal la vacuna?

Eso es algo que deben responder en última instancia las propias religiones, pero es muy probable que sean halal: los portavoces de los tres grandes fabricantes Pfizer, Moderna y AstraZeneca confirmaron a Times of India que sus productos no contienen productos porcinos.

¿Debo seguir teniendo precaución después de vacunarme?

Aunque ambas vacunas ofrecen hasta un 95 por ciento de protección frente al coronavirus después de las dos dosis, las personas vacunadas deberán continuar con las medidas higiénicas y llevando mascarillas. De momento, no hay estudios sobre la duración de la inmunidad generada por la vacuna ni si las personas pueden seguir transmitiendo el virus aunque estén vacunadas.

(ms/ju)