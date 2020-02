Absuelto, Trump denuncia la “perversidad” de los demócratas

Sin más guion que unas notas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este jueves (06.02.2020) duros ataques contra la oposición demócrata, aseguró haber vivido un "infierno” por el juicio político en su contra y mostró, satisfecho, en medio de lo que llamó una "celebración”, la portada del diario The Washington Post con el titular "Trump absuelto”.

La puesta en escena tuvo lugar durante un acto en la Casa Blanca al que convocó a numerosos congresistas y senadores republicanos, un día después de que la Cámara Alta rechazara el juicio político en su contra por las presiones que sufrió el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, para que investigara a uno de los posibles rivales de Trump en las presidenciales de noviembre, el exvicepresidente Joe Biden.

"Tuve que pasar por un infierno injustamente, y no hice nada mal”, lamentó Trump. "‘Impeachment' (juicio político), esa es una palabra muy fea para mí. Me llevaron hasta las etapas finales del juicio político, pero nunca pensé que una palabra pudiera sonar tan bien: absolución total”, clamó el mandatario, que aclaró que su alocución "no es un discurso, no es una conferencia de prensa, es una celebración”.

"Una persona horrible”

El mandatario estadounidense dijo tener "suerte” por estar junto a gente que lo "defiende”, en referencia a los republicanos en el Senado, porque si no "esto habría sido un incidente horrible para el país". Aprovechó la ocasión para criticar al senador Mitt Romney, quien apoyó la moción demócrata. "El único que votó (con la oposición) fue un tipo que no puede soportar el hecho de que protagonizó una de las peores campañas en la historia”, afirmó en referencia al que fuera candidato presidencial en 2012.

Tras calificar a los demócratas de "perversos y viles”, arremetió contra la presidenta de la Cámara de Representantes y líder demócrata en el Congreso, Nancy Pelosi, a quien llamó "una persona horrible". La misma Pelosi, por su parte, acusó a Trump de usar el Congreso como el "escenario de un reality show (programa de telerrealidad)" a la vez que apuntó que llevará "por siempre la cicatriz" de haber sido imputado políticamente.

DZC (EFE, AFP)

Quién es quién en el impeachment contra Donald Trump Donald Trump, el acusado Un informante anónimo reveló en septiembre de 2019 a los servicios de inteligencia de Estados Unidos el contenido de una conversación telefónica que el presidente Donald Trump sostuvo con su par ucraniano, Volodimir Zelenski. En ese diálogo, del cual pronto se publicaron extractos, Trump pidió a su colega que Kiev investigara a Joe Biden, precandidato demócrata a la presidencia.

Quién es quién en el impeachment contra Donald Trump Volodimir Zelenski, al otro lado de la línea Zelenski, que asumió el poder en mayo de 2019, habría sido presionado por Trump para que investigara a Biden y a su hijo por presunta corrupción. Los demócratas sospechan que, para ello, se condicionó la entrega de ayuda militar por unos 400 millones de dólares. "Me gustaría que nos hiciese un favor (...) Me gustaría que el fiscal general le llame a usted", dice Trump en la conversación.

Quién es quién en el impeachment contra Donald Trump Bill Barr, el fiscal general de EE.UU. El fiscal al que se refiere Trump en esa conversación es Bill Barr, quien supuestamente debía cooperar -junto a Giuliani- con la investigación que abriría Ucrania contra Biden. Sin embargo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos aseguró que Barr no había "discutido este asunto, o ninguna cosa relacionada a Ucrania, con Rudy Giuliani".

Quién es quién en el impeachment contra Donald Trump Joe Biden, el enemigo El precandidato demócrata Joe Biden es uno de los protagonistas de esta historia. Él era vicepresidente de EE.UU. cuando su hijo, Hunter, asumió en el directorio de Burisma, una empresa de gas ucraniana. Se ha criticado que eso ocurriera cuando EE.UU. lidiaba con asuntos relacionados con Ucrania. Sin embargo, Hunter no ha sido acusado de delito alguno. Pese a ello, Trump exigió que se investigara.

Quién es quién en el impeachment contra Donald Trump Hunter Biden, en el ojo del huracán Trump La prensa estadounidense ha dicho que Hunter ganaba 50.000 dólares mensuales por su trabajo en Burisma, una firma que ha sido acusada de prácticas dudosas. Joe Biden, empero, ha dicho que su hijo no ha hecho "nada ilegal". Para algunos demócratas, el que Joe Biden esté bien posicionado para enfrentar a Trump en las elecciones de 2020 explica la arremetida del mandatario estadounidense.

Quién es quién en el impeachment contra Donald Trump Nancy Pelosi, jefa en la Cámara de Representantes La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, ha sido una de las impulsoras del impeachment contra Donald Trump. A juicio de la parlamentaria, el presidente de Estados Unidos "abusó de su poder para su beneficio personal" al presionar al mandatario ucraniano. Para Pelosi, Trump es una "amenaza continua para la seguridad nacional".

Quién es quién en el impeachment contra Donald Trump Gordon Sondland, testimonio de élite Uno de los testimonios relevantes que recibió la Cámara de Representantes en su investigación sobre la actuación de Trump lo dio el embajador de EE.UU. ante la Unión Europea, Gordon Sondland, quien dijo que el presidente había invitado a Zelenski a la Casa Blanca a cambio del anuncio de investigaciones contra Biden. A Trump "solo le importaban las cosas que le beneficiaban personalmente", agregó.

Quién es quién en el impeachment contra Donald Trump Rudy Giuliani, el abogado personal El exalcalde de Nueva York y abogado personal de Donald Trump, Rudy Giuliani, habría recibido el encargo del mandatario de convencer a Zelenski para que anunciara la apertura de investigaciones anticorrupción que involucraran a Biden. Según los demócratas, Giuliani orquestó una campaña de presión contra Ucrania fuera de los canales diplomáticos regulares.

Quién es quién en el impeachment contra Donald Trump Jerry Nadler, el hombre del informe El presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jerry Nadler, fue el encargado de coordinar la elaboración del informe de 658 páginas que describe el caso del que se acusa a Trump y detalla las presuntas irregularidades en que habría incurrido, como presionar a Ucrania. En el documento se explican episodios de conducta "criminal", entre ellos el soborno. Autor: Diego Zúñiga



