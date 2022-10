Abre la Feria del Libro de Frankfurt, la más grande del mundo

Premio Booker: libros que cambiaron el rumbo de la literatura

Shehan Karunatilaka: "Las siete lunas de Maali Almeida"

El escritor esrilanqués Shehan Karunatilaka ganó el 17.10.2022 el prestigioso Booker Prize británico por su novela "The Seven Moons of Maali Almeida", una sátira enmarcada en la guerra civil que sacudió su país. El jurado reconoció "la amplitud y la habilidad, la audacia, el atrevimiento y la hilaridad" del autor, que recibe el galardón por su segunda novela. (18.10.2022).

Autor: Stuart Braun