Abre en Roma el mayor complejo religioso mormón de Europa

Este domingo (10.03.2019) la capital italiana acoge una celebración religiosa de gran importancia, pero no en la Ciudad del Vaticano. El Templo de Roma, la instalación más grande de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (también conocida como LDS o la Iglesia mormona en Europa), por fin abre sus puertas tras diez años de construcción.

Lejos de las multitudes de la plaza de San Pedro, enclavada al borde de la Grande Raccordo Anulare, la autopista que rodea la Roma metropolitana, el complejo exhibe una impresionante iglesia de 3.716 metros cuadrados, un centro de visitantes y un centro de historia familiar, uno de los muchos centros de investigación genealógica que tienen los mormones en todo el planeta.

Raimondo Castellani, director de relaciones públicas de la rama italiana de esta organización, dice que tener un centro de culto mormón en Roma es enormemente significativo. "Roma es el centro de la cristiandad. Es la ciudad en la que los apóstoles Pedro y Pablo predicaron y fueron martirizados… ¿Cómo podríamos no tener un templo aquí?", se pregunta.

Una huella local

Castellani dice que si bien el Templo de Roma no es en sí el santuario mormón más grande de Europa, el complejo sí es el más grande del continente, teniendo en cuenta todos sus edificios. Este está organizado en torno a una plaza central, que pretende rendir homenaje a la arquitectura tradicional de la ciudad que la acoge. Otra forma de homenajear a la ciudad ha sido plantar olivos romanos de siglos de antigüedad en la plaza, cuenta el responsable.

La ceremonia de inauguración pretende ser "muy simple”, explica Castellano: "Himnos y discursos preceden a la plegaria de consagración, con una profunda importancia espiritual para los miembros de la iglesia.

Roma, ciudad del pluralismo religioso

Aunque la capital italiana es principalmente popular por ser el hogar de la Iglesia católica, hace tiempo que es un lugar de pluralismo religioso. La mezquita de Roma es la mayor en la Unión Europea y la ciudad tiene la mayor población judía de Italia. En sus calles también se encuentra la mayor iglesia de los Testigos de Jehová del continente, el Salón del Reino. De hecho, Italia tiene la mayor comunidad de esta creencia religiosa de toda Europa por un amplio margen.

Tras la consagración, solo los mormones podrán entrar

No es de extrañar, por tanto, que decenas de miles de personas aprovecharan las dos semanas de puertas abiertas que tuvieron lugar a principios de febrero para visitar el lugar que había estado en construcción desde 2008. Tras la consagración, los no mormones no podrán entrar en el templo.

Elena, una treintañera que trabaja en una ONG y visitó las instalaciones, dijo: "Todo el mundo fue muy simpático. Supongo que la iglesia en sí no es mi estilo, pero fue muy interesante hablar con gente que tiene una fe diferente a la mía".

La historia de Italia con la iglesia mormona se remonta a la fundación del movimiento, cuando dos misioneros llegaron al país en 1850. Lograron convertir a decenas de personas, pero el número de fieles cayó enormemente cuando todos los nuevos miembros emigraron a Estados Unidos. Durante mucho tiempo, las leyes italianas les prohibieron el proselitismo.

Los mormones no se establecieron permanentemente en Italia hasta que dos millares de militares estadounidenses mormones fueron destinados aquí durante la Segunda Guerra Mundial. A día de hoy, el número de fieles suma 26.000 en todo el país.

Portugal, que tiene el segundo mayor número de mormones de toda Europa, después de España, será el próximo país en tener su propio templo palaciego, que prevé abrir sus puertas en septiembre. Alemania acoge a la tercera comunidad más grande, con unos 40.000 miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. (eal/dzc)

