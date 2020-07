Abortos en tiempos de coronavirus: llamados de auxilio desde varios paìses

“Es una vergüenza. Justamente en este momento en que las mujeres necesitan apoyo con la mayor urgencia, algunos países están dificultando el acceso al aborto, imponiendo medidas autoritarias y censurando páginas web”, lamenta Hazal Atay, de la organización de mujeres womenonweb, en entrevista con DW. En algunos países, entre ellos Arabia Saudita y Turquía, el acceso a womenonweb.org está bloqueado, según dicha organización.

La plataforma está dirigida, sobre todo, a mujeres en países en los que el aborto está prohibido o se permite solo de manera limitada .

Según esa organización, el acceso a un aborto seguro se ha vuelto mucho más difícil en todo el mundo desde el surgimiento de la pandemia del nuevo coronavirus. La red, fundada en 2006 y con sede en Canadá, ofrece asesoramiento médico online a mujeres con embarazos no deseados y envía por correo píldoras para abortar. “En muchos países, el personal médico y los hospitales están ocupados con los pacientes de COVID-19, y las instalaciones para llevar a cabo abortos, o están cerradas, o funcionan con severas limitaciones”, dijo a DW Hazal Atay.

Cerca de dos millones de mujeres cliquean, según Google Analytics, la página womenonweb.org, que está disponible en 22 idiomas. En la lista de los 20 países con la mayor cantidad de clics está en primer lugar Brasil, seguido de México, Tailandia, Indonesia, Polonia y EE. UU.

Protesta contra el endurecimiento de las leyes restrictivas sobre el aborto en Polonia.

España bloquea página womenonweb.org

El bloqueo de womenonweb.org por parte de España es nuevo. El Ministerio de Sanidad español justificó esa medida, en entrevista con DW, diciendo que la distribución a través de internet de medicamentos para abortar está prohibida en España.

“La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), no puede asumir el riesgo por los efectos de medicamentos cuyo origen desconoce, que no están autorizados en España y que no serán tomados bajo vigilancia médica”, explicó ese Ministerio, que también asegura que “los servicios de womenonweb.org son de ‘gran importancia’ en países en los cuales las mujeres no pueden poner fin a un embarazo por la vía legal”. Y ese no es el caso de España, donde el aborto es legal en los primeros tres meses de embarazo.

¿Son seguras las pastillas para abortar?

Las píldoras abortivas son medicamentos que contienen Mifepriston y Misoprostol. Según normas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la práctica de abortos, de 2018, “una mujer puede poner fin a un embarazo hasta la 12ª semana de manera autónoma, también sin vigilancia médica, a través de la combinación de ambas sustancias”.

“Las píldoras abortivas figuran en la lista de la OMS de los medicamentos imprescindibles”, señaló Mara Clarke, fundadora de la red Abortion Support Network, que posibilita a las mujeres de países europeos en los cuales el aborto está prohibido, -entre ellos, Malta y Polonia- viajar a otros países que cuentan con un marco legal más liberal al respecto.

La médica Rebecca Gomperts, jefa de womenonweb y fundadora de womanonwaves fue recibida con protestas hostiles en Marruecos.

Pedidos de auxilio desde Malta

“Las limitaciones en tiempos de coronavirus aumentaron el pánico de las mujeres con embarazos no deseados”, dijo Clarke en entrevista con Der Spiegel. Desde el cierre de fronteras, el número mensual de llamados desde Malta se ha duplicado. A muchas mujeres les preocupaba no recibir los envíos con pastillas abortivas.

También en Alemania, las mujeres con embarazos no deseados parecen recurrir a la posibilidad de realizar un aborto medicamentoso en su casa. Al menos eso indican las numerosas búsquedas de womenonweb.org desde este país. Alemania ocupa el puesto número 17 en el ránking de los países que más cliquean esa página web.

Miedo a la estigmatización

Solo se puede especular acerca de las causas por las cuales esa web es tan buscada en Alemania, dice Hazal Atay. “Tal vez tenga que ver con la falta de información sobre el aborto, con el miedo a la estigmatización, o con una falta de seguro de salud o permiso de estadía”, explica.

Regine Wlassitschau, de la asociación alemana Pro Familia, supone que se trata de mujeres que “no quieren mostrarse en el sistema de salud”. En womenonweb.org, las mujeres son asesoradas por una médica en Holanda. “Es mucha la responsabilidad de las médicas”, aclara.

El Ministerio alemán de Familia indica que no cuenta con cooperaciones ni convenios con womenonweb.org. Un portavoz de ese ministerio aclaró, en entrevista con DW, que “el llamado ‘uso casero’ de medicamentos que son comprados directamente por el paciente en la farmacia y tomados con acompañamiento médico telemático no está permitido en Alemania. Sin embargo, en Alemania el aborto es, bajo determinadas condiciones, legal.

Para que las mujeres puedan seguir accediendo, a pesar del bloqueo de la página womenonweb, a información sobre el aborto, la organización no gubernamental Womanonwaves ofrece su ayuda. Fue fundada en 1999 por la médica holandesa Rebecca Gomperts y ocupó los titulares debido a abortos llevados a cabo en barcos en aguas internacionales. En su página online se pueden encontrar nuevos enlaces a numerosas páginas de asesoramiento sobre el aborto que fueron bloqueadas.

(cp/ers)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |