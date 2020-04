A quién afecta (y a quién no) la veda migratoria de Donald Trump

Prometiendo "proteger a los trabajadores estadounidenses", el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que prohibiría a los inmigrantes solicitar la "green card", el documento que les otorga derecho de residencia permanente en el país.

¿Quién se verá afectado?

La prohibición implica solo a los inmigrantes legales que buscan residencia en los Estados Unidos. La tarjeta de residencia permanente, mejor conocida como "green card", permite a las personas vivir y trabajar permanentemente en los Estados Unidos, y abre un camino hacia la ciudadanía estadounidense.

Estados Unidos ha emitido alrededor de 1 millón de tarjetas verdes en el año fiscal 2019, aproximadamente la mitad de ellas para familiares cercanos de ciudadanos estadounidenses.

¿Quién estará exento?

Trump dijo que la orden aún no se había finalizado y que tendría exenciones, pero no proporcionó detalles sobre a quién se aplicarían éstas. Si bien la orden detendría la emisión de "green cards" por parte del gobierno, Trump no aclaró si también afectaría a personas que ya han obtenido trabajos y permisos de residencia en los EE. UU., pero que aún no han llegado al país.

La nueva prohibición no afectaría a los trabajadores temporales, como los trabajadores agrícolas, turistas, viajeros de negocios y trabajadores calificados con visas no permanentes. Sin embargo, Trump dijo que "medidas adicionales relacionadas con la inmigración" podrían tomarse más adelante.

¿Cuánto durará la prohibición?

Se espera que Trump firme la prohibición el miércoles y que la medida se mantenga vigente durante al menos 60 días. Sin embargo, podría extenderse otros 60 o "mucho más" que eso, dijo Trump.

El presidente de Estados Unidos también dijo que buscaría datos económicos antes de decidir si quería prolongar la prohibición de inmigración, lo que implica que una fuerte recuperación económica haría que sea más probable levantarla.

¿Es legal la orden ejecutiva?

Trump ha intentado bloquear la inmigración en múltiples ocasiones desde que asumió el cargo en enero de 2017. En 2018, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que el presidente puede bloquear la entrada a grupos específicos de ciudadanos extranjeros si se los considera una amenaza para la seguridad.

La Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1965 también le da al presidente el poder de prohibir la entrada a cualquier grupo extranjero que considere "perjudicial" para los intereses estadounidenses. Sin embargo, las iniciativas de Trump a menudo se disputan en los tribunales y es posible que la última decisión también genere demandas judiciales.

Trump ha usado preocupaciones sobre la situación de la seguridad nacional estadounidense, para justificar la imposición de prohibiciones de viaje en el pasado, incluida la prohibición de llegadas de siete países predominantemente musulmanes en 2017 y la última prohibición de viajeros de Europa en febrero.

EL (AP, Reuters)

