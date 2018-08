A los 76 años muere Aretha Franklin, la reina del soul

Víctima de un cáncer de páncreas que había empeorado en los últimos días falleció este jueves (16.08.2018) la cantante estadounidense Aretha Franklin, conocida como la "reina del soul” y cuya carrera musical está llena de éxitos ("Think," ''I Say a Little Prayer" y especialmente "Respect") que la convirtieron en un mito y en un ícono cultural a nivel mundial.

La intérprete, de 76 años, falleció en su casa en Detroit acompañada por familiares y amigos. Llevaba varios días recibiendo cuidados paliativos contra la enfermedad, informó a la prensa su representante, Gwendolyn Quinn. Una de las primeras reacciones a la noticia fue la del alcalde de Detroit, Mike Duggan, quien calificó a Franklin como "una de las pocas personas de la ciudad que es amada universalmente” y como una "intérprete sin igual”.

También conocida como "Lady Soul”, Franklin se convirtió también en una luchadora por los derechos raciales en Estados Unidos y la liberación femenina. En 1979 recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y en 1987 fue la primera mujer que ingresó en el salón de la fama del rock and roll. También fue nombrada por la revista Rolling Stone como la cantante más grande de todos los tiempos.

Una luchadora

Nacida en 1942 en Memphis (Tennessee), Franklin llevaba en la música desde los años 50. A lo largo de su carrera obtuvo 18 Grammy y una veintena de discos de oro. Poseedora de una poderosa voz que encandiló a millones de estadounidenses durante décadas, cantó en la ceremonia de investidura del expresidente Barack Obama (2009-2017), en enero de 2009, al igual que lo había hecho antes en la del también exmandatario Bill Clinton (1993-2001).

Su última actuación fue en noviembre de 2017 para un concierto en Nueva York de la Fundación Elton John para la lucha contra el sida. En los últimos días de su vida fue visitada por íconos como el cantante Stevie Wonder y el activista de los derechos civiles Jesse Jackson, quienes destacaron la importancia de Franklin tanto para la música como para las luchas por una sociedad más justa.

DZC (EFE, dpa, AFP)

Los zurdos más famosos de la música Hendrix era zurdo Aunque su padre quiso apartarlo del "demonio", Jimi Hendrix tocó su guitarra con la mano izquierda. Sin embargo, comía y escribía con la derecha. Hendrix fue el primero en quitarle las cuerdas a una guitarra para diestros y revertirlas. Dió su último concierto en el festival "Love and Peace", en la isla alemana de Fehmarn. Hoy se puede encontrar allí una piedra conmemorativa de ese evento.

Los zurdos más famosos de la música El "Señor del Heavy Metal" Tony Iommi, guitarrista de la banda Black-Sabbath, influyó a toda una generación del rock pesado con sus monumentales "riffs". Iommi siempre ha tocado la guitarra con la mano izquierda. Sin embargo, estuvo a punto de no conseguirlo. A los 17 años tuvo un accidente laboral. "Simplemente seguí utilizando la mano izquierda y me hice dos dedales de plástico", comentó en 2008 a la revista Guitar World.

Los zurdos más famosos de la música Kurt Cobain, rebelde hasta la última fibra Kurt Cobain, el ídolo de la generación X, tocó la mayor parte del tiempo con la mano izquierda, utilizando una guitarra diestra con las cuerdas invertidas. En Nirvana, era el único zurdo. De vez en cuando tocaba la batería con la mano derecha. Sus últimas líneas famosas antes de suicidarse las escribió con la mano derecha: “Ya no siento ninguna pasión… Es mejor extinguirse antes de marchitarse."

Los zurdos más famosos de la música Los Beatles zurdos: Paul McCartney Casi no hay instrumento que no pueda tocar Sir Paul McCartney. Si bien el genial compositor toca la batería con la mano derecha, con la mayoría de sus instrumentos de arco y de cuerda pulsada utiliza la izquierda. Tal es el caso de su conocido bajo Höfner 500/1. Luego de la desintegración de los Beatles, en 1970, McCartney continuó su carrera musical como solista y creador de la banda “Wings”.

Los zurdos más famosos de la música Los Beatles zurdos: Ringo Starr Ringo Starr también es zurdo. Sin embargo, siempre tocó la batería como si fuera diestro. En el caso de las baterías, estas pueden ser adaptadas para los zurdos. Solamente se debe tener en cuenta que el orden de las partes individuales debe invertirse correctamente.

Los zurdos más famosos de la música Phil Collins, cantante de pop y legendario baterista Un "verdadero" zurdo: Phil Collins come y escribe con la mano izquierda, además de haber adaptado su batería para zurdos. Eso quiere decir que toca el hi-hat y el bombo con el pie izquierdo. El cantante y músico londinense alcanzó la fama con la banda de rock progresivo Génesis. En su juventud, los Beatles fueron sus ídolos, por lo que desde temprana edad vio como tocaban instrumentos los zurdos.

Los zurdos más famosos de la música Maravilla tatuada de la percusión Los chicos de Blink-182 le dieron una cara nueva y más popular al género del punk rock a finales de los años 90. El baterista,Travis Barker, es el más llamativo dentro de la banda. Además de ser zurdo, exhibe muchos tatuajes. Es conocido por ser un inconformista total. No obstante, Barker toca un set de batería ambidiestro para adaptarse de esta manera a la tendencia mayoritaria.

Los zurdos más famosos de la música La zurda del blues Elizabeth Cotten fue una cantante afroamericana de blues. Fue una de las pocas intérpretes de talla mundial que utilizó una guitarra diestra dándola vuelta y sin realizarle cambio alguno. Es decir, que tocaba las cuerdas bajas con los dedos del índice hasta el meñique y la melodía con el dedo pulgar. Ella desarrolló una técnica de tocar la guitarra que es conocida como el “Cotten picking”.

Los zurdos más famosos de la música Genio en la actiuación y músico por hobby En la película “El Vagabundo”, Charlie Chaplin toca el violín con la mano izquierda. En su tiempo libre le gustaba tocar el violín, así como el violonchelo, lo cual hacía bastante bien y siempre utilizando la mano izquierda. “Cada minuto libre en el estudio se lo dedicaba a tocar este instrumento” expresó Chaplin en un comunicado de prensa, en 1918.

Los zurdos más famosos de la música Barenboim, un director de orquesta diferente Daniel Barenboim aprendió a tocar el piano con los grandes maestros de su tiempo. Tras finalizar sus estudios, trabajó como director de orquesta. Barenboim es, además, fundador de la orquesta West-Eastern Divan, una iniciativa que reúne a músicos jóvenes y talentosos de origen israelí y árabe. Desde 1992 es el director General de la Ópera Estatal de Berlín, donde mueve la batuta con la derecha.



Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |