A la caza de los "niños brujos" de Nigeria

A menudo son sus propias familias quienes creen que sus hijos están poseídos por demonios.

En el Estado de Akwa Ibom, en el sureste de Nigeria, la persecución de los llamados niños brujos está muy extendida. Algunas comunidades cristianas alimentan la superstición, pues los extraños rituales de exorcismo son un buen negocio para los supuestos curanderos.

El matrimonio de David Umen y Anja Lovén ha hecho de la lucha contra esta lacra de la brujería el trabajo de su vida: dan a los niños perseguidos un nuevo hogar, pero el trauma de ser maltratado y rechazado por la familia es difícil de dejar atrás. Un reportaje de Jan-Philipp Scholz.

