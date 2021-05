A China le preocupa la inestabilidad en Medio Oriente

"¿Me preguntas por el interés nacional de China en el conflicto de Medio Oriente? Yo respondo China no quiere conflictos ni escaladas en la región", dice en entrevista con DW, Li Guofu, experto en Medio Oriente del think tank progubernamental Instituto de Estudios Internacionales de China (CIIS). Pekín necesita, subraya Guofu, una situación mundial pacífica y estable para desarrollarse más: "Los disturbios en Medio Oriente no solo afectan la vida normal de la gente de allí, sino que también tienen un impacto muy negativo en la estabilidad de todo el mundo, perjudicando así el ascenso de China".

Pekín pide un alto el fuego inmediato entre Israel y Hamás. La República Popular, que preside este mes el Consejo de Seguridad de la ONU, intentó en los últimos días en varias ocasiones, junto con otros Estados, que se aprobara una resolución en ese sentido. Sin embargo, esto fracasó debido a la resistencia de Estados Unidos. El ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi, reiteró la necesidad de diálogo con el objetivo de alcanzar una solución de dos Estados.

Prioridad al libre paso de los buques de la región del Golfo.

Los intereses económicos de China

La región de Medio Oriente juega un papel importante en la economía y el suministro energético de China, ya que cubre aproximadamente la mitad de sus necesidades de petróleo y gas. Los buques que transportan mercancías por el valor de miles de millones de euros entre China y Europa tienen que pasar por el Canal de Suez. Según el politólogo Guofu, el conflicto palestino-israelí es el problema central de la región: "Mientras no haya una solución completa, justa y sostenible a este conflicto, los disturbios no cesarán. Y eso tiene un impacto negativo en la cooperación económica entre China y muchos Estados de la región".

Además, Israel desempeña un papel importante en la estrategia económica global de Pekín. Ambas partes cooperan estrechamente en materia de investigación y tecnología. Israel también participa en la expansión de la llamada "Nueva Ruta de la Seda" de China: inversionistas chinos participan en proyectos de ampliación de puertos, así como en una línea ferroviaria prevista entre Eilat, en el Mar Rojo, y Ashdod, al sur de Tel Aviv. Sin embargo, este proyecto de construcción está actualmente en suspenso.

Residentes de la ciudad de Gaza tras los ataques aéreos israelíes.

Según el ministerio de Comercio de China, el comercio chino-israelí aumentó casi un 19 por ciento en 2020, alcanzando unos 17.500 millones de dólares. En el mismo periodo, el intercambio comercial con los territorios palestinos alcanzó un volumen de 100 millones de dólares estadounidenses.

Apoyo verbal a los palestinos

Bao Hsiu-Ping, experto en Medio Oriente de la Universidad Nacional Chi Nan de Taiwán, explica a DW que, aunque oficialmente China siempre ha estado del lado de los palestinos durante décadas, este apoyo se ha limitado esencialmente al plano verbal; como mucho, Pekín habría suministrado algunas armas pequeñas. Sin embargo, debido a una activa campaña del Gobierno israelí en los medios de comunicación y las universidades chinas, "al menos una parte de la población china está del lado de Israel en el actual conflicto”, señala Bao Hsiu-Ping.

En la conferencia de prensa del ministerio de Asuntos Exteriores chino del lunes (17.5.2021), un reportero de Al-Jazeera preguntó por qué China no había criticado claramente la acción militar de Israel en Gaza. El portavoz Zhao Lijian respondió: "Muy poca gente piensa que China no critica claramente a Israel. China condena la violencia contra la población civil, especialmente Israel debe contenerse y abandonar la violencia, la intimidación y la provocación".

Zhao Lijian, portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores de China.

Sin embargo, el politólogo Bao no prevé un papel más activo de China en el conflicto de Medio Oriente. "Los intereses de China allí se centran en el funcionamiento de las relaciones económicas. Sobre todo, no deben interrumpirse los suministros de petróleo ni las rutas marítimas. Por lo demás, China mantendrá oficialmente su principio de no injerencia", apuntó.

Pekín afirma adoptar una posición basada en valores, a diferencia de Estados Unidos. Al oponerse a una resolución que pide un alto el fuego inmediato, Washington se ha "aislado de una manera sin precedentes en el Consejo de Seguridad y se ha puesto en contra de la conciencia y la moral de la humanidad", dijo el portavoz Zhao Lijian.

