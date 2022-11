A 80 años del nacimiento de Jimi Hendrix

La experiencia Jimi Hendrix

En Inglaterra, en 1966, se creó "The Jimi Hendrix Experience" con Mitch Mitchell (izq.) en la batería y el bajista Noel Redding. Y se ponen a trabajar directamente en su primer álbum, que verá la luz en 1967. "Are You Experienced" sube inmediatamente al número 2 en las listas del Reino Unido. Los Beatles -también fans de Hendrix- son el número 1 con "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band".