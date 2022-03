8M: mujeres pintan de verde y morado a América Latina

América Latina vio sus calles pintadas de verde y morado este martes (08.03.2022) durante protestas que reclamaban por la violencia machista, la despenalización del aborto, salarios justos y el cese de los feminicidios, entre otros. A continuación, un repaso de cómo se vivió el Día Internacional de la mujer en la región.

Argentina: miles repudian en las calles la violencia machista

Miles de mujeres marcharon en Argentina este martes para expresar su repudio contra la violencia machista y reclamar la igualdad de derechos en el Día Internacional de la Mujer. "La deuda es con nosotras" fue una de las consignas en la marcha principal que concentró a una multitud de mujeres frente al Congreso Nacional en la capital argentina, donde se debate un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Los reclamos hicieron hincapié en la violencia contra las mujeres que en el primer bimestre de este año causaron 54 femicidios, el 63% de los casos asesinadas por parejas o exparejas, según estadísticas de la oenegé La Casa del Encuentro.

Bolivia: mujeres marchan con fotos de violadores

Cientos de mujeres marcharon en Bolivia portando fotografías de acusados o sentenciados de violación, de jueces y fiscales, que han liberado a implicados en casos de violencia machista o de feminicidios, para exigir justicia y denunciar la "retardación en la resolución de los procesos".

La marcha convocada por el colectivo Mujeres Creando inició en el Faro Murillo de la ciudad de El Alto y el grupo caminó hasta llegar al Tribunal Departamental de Justicia de La Paz exigiendo justicia para todas las víctimas de violencia machista y que ya no haya impunidad para los responsables. Esta movilización se dio el 7 de marzo, previo al Día Internacional de la Mujer, en el que también ya se tenían previstas otras marchas de mujeres, incluso se convocó al presidente Luis Arce a sumarse a las movilizaciones de mujeres afines al Gobierno.

Brasil: piden igualdad y el fin de la "política machista" de Bolsonaro

Miles de brasileñas, pero también numerosos hombres, ocuparon las calles del país este martes (08.03.2022) para pedir por una mayor igualdad de género y protestaron contra las políticas "machistas y genocidas" perpetradas por el Gobierno del presidente Jair Bolsonaro.

Bajo gritos de "Bolsonaro caerá", "Abajo genocida" o "Basta de misoginia y del patriarcado", ellas marcharon en las vías de Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia, entre otras ciudades de Brasil, para abogar por la igualdad en este Día Internacional de la Mujer. En Sao Paulo, las manifestantes se concentraron en el Museo de Arte de Sao Paulo (MASP), en la icónica Avenida Paulista a las 16.00 hora local (19.00 GMT), desde donde marcharon unos tres kilómetros hacia el centro de la ciudad.

Colombia: marchan en primer 8M tras despenalización del aborto

Miles de colombianas protestaron este martes, en el Día Internacional de la Mujer, en una colorida marcha por Bogotá que celebró la reciente despenalización del aborto hasta la semana 24 de embarazo y exigió el fin de la violencia machista.

"¡Es legal, es legal, el aborto en Colombia es legal!", coreaban las mujeres reunidas frente al Centro de Memoria Histórica, en el centro de la capital colombiana. Las manifestantes se dieron cita hacia las 15H00 locales (20H00 GMT) en distintos puntos de Bogotá y marcharon de manera pacífica hacia el centro ondeando pañoletas verdes, con bailes y cánticos.

Chile: marchan con la próxima primera dama y futuras ministras

Decenas de miles de mujeres marcharon este martes (08.03.2022) en Santiago por mayor igualdad, entre ellas la próxima primera dama, Irina Karamanos, y varias ministras del futuro presidente izquierdista Gabriel Boric, quien asumirá en tres días un Gobierno que prometió será "feminista".

"Democracia en el país, en la casa y en la cama", decía el lienzo que portaron Karamanos, de 32 años y pareja de Boric, y otras futuras autoridades femeninas como Camila Vallejos, próxima vocera de gobierno, e Izkia Siches, quien se convertirá en la primera ministra del Interior de Chile, durante la manifestación por el Día Internacional de la Mujer.

Costa Rica: miles de mujeres marchan por sus derechos

Miles de mujeres marcharon este martes en el centro de San José por la reivindicación de sus derechos y contra el acoso y lo que consideran "políticas neoliberales" que afectan el desarrollo de Costa Rica y de sus ciudadanos.

La marcha tuvo consignas contra los dos candidatos a la Presidencia de la República para la segunda ronda electoral del 3 de abril: el expresidente José María Figueres, a quien las manifestantes tildaron de "ladrón", y Rodrigo Chaves, a quien llamaron "acosador" en referencia a una sanción por acoso sexual que le impuso el Banco Mundial cuando fue funcionario de esa entidad. Las mujeres también expresaron su apoyo a la legalización del aborto, su repudio al Gobierno por sus políticas "neoliberales, patriarcales y machistas", así como hacia el feminicidio y el acoso sexual.

Cuba: conmemoran el Día de la Mujer entre felicitaciones y críticas

Cuba conmemoró este martes el Día Internacional de la Mujer entre las felicitaciones oficiales por los avances alcanzados por las cubanas en la sociedad y críticas de activistas independientes sobre cuestiones aún sin resolver.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, felicitó en Twitter "a todas las mujeres cubanas que con su obra enorgullecen a la Patria” y les agradeció "por sostener y levantar la resistencia creativa todos los días”. Mensajes similares se plasmaron en las redes sociales dedicados a resaltar, por ejemplo, que Cuba firmó y ratificó la Convención de Naciones Unidas para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer.

República Dominicana: mujeres reivindican sus derechos frente al Congreso Nacional

Unas 150 personas se manifestaron este martes (08.03.2022) en Santo Domingo con motivo del Día de la Mujer para hacer una serie de reivindicaciones, entre ellas la despenalización del aborto en tres supuestos, así como la prevención de la violencia.

Vistiendo prendas naranjas y verdes y portando banderas así como carteles reivindicativos, los grupos de manifestantes -hombres y mujeres- caminaron hasta la sede del Congreso Nacional gritando consignas como "Ni sumisas ni obedientes, mujeres combatientes" o "Este día no es de fiesta es de lucha y resistencia". Tras el breve recorrido, la activista Lucereida Mejía, del Movimiento de Mujeres Trabajadoras, leyó un manifiesto que se entregó en el Congreso Nacional, para reclamar a los legisladores "una actitud distinta para garantizar los derechos de las mujeres".

Ecuador: mujeres marchan por equidad, aborto, justicia y contra las guerras

Una multitudinaria marcha tuvo lugar este martes en Quito por el Día Internacional de la Mujer, en la que se volvieron a escuchar las exigencias por equidad, despenalización del aborto y justicia contra el feminicidio, pero también contra las guerras en todo el planeta.

Grupos feministas recorrieron las calles del centro de la capital de Ecuador en una marcha en la que, a voz en cuello, exigieron al presidente del país, el conservador Guillermo Lasso, que elimine los plazos de la reciente ley que regula el aborto en casos de violación. La movilización incluyó un fuerte forcejeo con la Policía en las inmediaciones del Palacio presidencial, en el casco histórico de Quito, que se ha mantenido resguardado ante la posibilidad de nuevas manifestaciones sociales.

El Salvador: miles claman justicia por desaparecidas y feminicidios

Al grito unificado de "Ni una menos, vivas nos queremos", miles de salvadoreñas recorrieron el 6 de marzo las principales calles de San Salvador para clamar justicia por las desaparecidas y víctimas de feminicidios, perpetrados en el país centroamericano considerado uno de los más peligrosos para las mujeres.

Feministas, mujeres trans, veteranas de guerra, defensoras de derechos humanos y estudiantes se concentraron en una de las entradas de la Universidad de El Salvador (UES) para luego dirigirse en bloque al parque Cuscatlán, en una manifestación que se llevó a cabo a propósito del Día Internacional de la Mujer. "Vivas se las llevaron, vivas las queremos", coreaban las mujeres que también portaron diferentes cárteles con mensajes como: "¿calladita me veo más bonita?, callada no me veo", "luchamos por las que ya no están y las que viene detrás", "mi miedo se volvió fuerza", "somos el grito de las que ya no están", entre otros.

Guatemala: mujeres piden justicia a 5 años de tragedia en hogar estatal

Docenas de mujeres en Guatemala exigieron justicia este martes (08.03.2022) por la muerte de 41 niñas quemadas hace cinco años en un hogar estatal, en un caso que avanza a pasos diminutos en el sistema judicial del país centroamericano.

El pedido de justicia tuvo lugar durante la jornada del Día Internacional de la Mujer, tanto en marchas matutinas como vespertinas que concurrieron en el centro de Ciudad de Guatemala, específicamente en el altar creado de manera improvisada hace varios años por diversas organizaciones sociales para recordar a las niñas. Dicho altar, a pocos metros del Palacio Nacional de la Cultura, sede del Gobierno guatemalteco, contó este martes con la presencia de docenas de mujeres que honraron a las 41 niñas fallecidas en la tragedia, donde además otras 15 niñas que resultaron heridas.

Honduras: marchan contra feminicidios y exigen cumplimiento de sus derechos

Centenares de mujeres de Honduras marcharon este martes en Tegucigalpa contra los 61 feminicidios que han sacudido al país en lo que va de este año y para exigir el cumplimiento de sus derechos y la aprobación de la Ley de Casa Refugio para víctimas de la violencia machista.

En una de las marchas, que se desplazó hasta el Parlamento de Honduras, protestaron también contra el acoso y otras agresiones machistas contra ellas, en el Día Internacional de la Mujer. La activista hondureña Celeste Guardiola dijo a la agencia Efe que la movilización, convocada por diferentes organizaciones feministas no gubernamentales, busca "visibilizar" también a las mujeres discapacitadas. "Como mujeres con discapacidad queremos visibilizarnos ante la sociedad, también hemos sido víctimas de la violencia", subrayó Guardiola, quien se moviliza en silla de ruedas.

México: ríos de mujeres exigen justicia ante crecientes feminicidios

Decenas de miles de mujeres cimbraron este martes (08.03.2022) por céntricas avenidas de Ciudad de México protestando a gritos justicia por los crecientes feminicidios y la violencia doméstica, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

"¡Estado feminicida!" y "¡Justicia! ¡Justicia!", repetían las mujeres que partieron del emblemático Ángel de la Independencia, monumento erguido sobre el Paseo de la Reforma, con destino al Zócalo, la principal plaza del país. "Es mucha la impotencia porque no puedes hacer nada por tus hermanas" agredidas, dijo a la agencia AFP Diana Renedo, de 19 años, estudiante de relaciones comerciales, mientras un contingente gritaba al unísono "¡Ni una asesinada más!". Madres de víctimas de feminicidio se desgañitaban pasando lista de los nombres de sus hijas. "¡Quiero ver a los asesinos en la cárcel!", decía una pancarta de ese contingente.

Nicaragua conmemora Día de la Mujer con 14 dirigentes opositoras presas

Nicaragua conmemoró este martes el Día Internacional de la Mujer con 14 dirigentes opositoras detenidas en el marco de la crisis sociopolítica que vive el país desde abril de 2018, mientras el Gobierno del presidente Daniel Ortega destacó los avances en política de género.

Diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos, feministas y de oposición acudieron a Twitter para "gritar" por las disidentes convictas, a través de la etiqueta #GritoPorLasPresasPoliticas, promovida por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).

Panamá: mujeres marchan por la protección de las niñas

Al menos un millar mujeres marcharon en Panamá este martes (08.03.2022), Día Internacional de la Mujer, para pedir mayor protección a las niñas y adolescentes frente a la violencia sexual y reclamar mejores derechos laborales.

"Peleamos por esas niñas, pues Panamá es el segundo país en América con mayor tasa de adolescentes embarazadas, solo nos supera Haití", dijo a la agencia Efe la diputada suplente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) y activista en pro a los derechos de la mujer, Walkiria Chandler. Bajo un vasto cartel que lucía la frase "niñas, no madres", mujeres de diferente edad, clase social y corriente política marcharon vestidas de morado, símbolo del feminismo, por las principales calles de Ciudad de Panamá.

Perú: marchan contra la violencia machista

Cientos de mujeres peruanas marcharon el 5 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, por el centro de Lima para levantar su voz contra la violencia machista, un flagelo que no da tregua en un país donde cada dos días muere asesinada una mujer por el mero hecho de serlo.

Colectivos de ollas comunes, cuidadoras del hogar, campesinas, trabajadoras sexuales, personas discapacitadas y familiares de mujeres desaparecidas y víctimas de feminicidio se concentraron ante el Palacio de Justicia de la capital peruana y recorrieron las principales calles de la ciudad para exigir igualdad y denunciar el sistema capitalista que las precariza.

Uruguay: el violeta tiñe un 8M enturbiado por un paro sindical

El color violeta tiñó en Uruguay la marcha del Día Internacional de la Mujer, pese a que la jornada había quedado enturbiada por el paro general convocado por la central sindical, el PIT-CNT, en un gesto rechazado por la Intersocial Feminista y calificado de "político" por el oficialismo.

Ante esa disyuntiva, decenas de miles de mujeres marcharon este martes enfundadas en violeta e inundaron las calles del centro de Montevideo en la marcha más multitudinaria de los últimos tiempos con consignas como "Que lo vengan a ver/ que lo vengan a ver/ la lucha feminista no la maneja el PIT CNT”. La Intersocial Feminista, que reconoció que la jornada transcurrió sin incidentes, convocó la marcha bajo el lema "Juntas, en todos los espacios, contra las opresiones".

Venezuela: seguidoras del chavismo marcharon en Caracas

Al menos 500 personas, seguidoras del chavismo, se movilizaron este martes en Caracas para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y por el impulso de políticas públicas que promuevan y garanticen la igualdad de género en Venezuela.

El grupo, conformado en su gran mayoría por mujeres, se movilizó desde la Plaza Morelos, en el centro de Caracas, hasta El Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo, donde gritaron consignas en respaldo al presidente Nicolás Maduro y a propósito de la conmemoración. "A la victoria con el socialismo feminista" y "la mujer venezolana tiene con qué" fueron algunos de los mensajes que las manifestantes mostraron en pancartas, mientras recorrieron las principales calles del centro de Caracas.

ama (efe, afp, clarín, la razón, el comercio, teleprensa, la hora, milenio, tvn)