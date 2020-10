80 años de "El gran dictador": cuando Chaplin imitó a Hitler

El "Archivo Chaplin"

El rico y el pobre

Charlot, el vagabundo, fue desde el comienzo su film más exitoso. Pero Chaplin no glorificó nunca la vida en la pobreza. "Sé muy bien que la pobreza no me enseñó nada, por el contrario, deformó y tergiversó mis valores y me dio una falsa imagen de la vida", dijo Charlie Chaplin sobre su carrera.