8 grandes canciones sobre la luna

Bad Moon Rising

Fue una vieja película de terror la que inspiró a John Fogerty a escribir esta canción para Creedence Clearwater Revial. Trata de un hombre que vende su alma al diablo. "La historia tiene lugar a principios del siglo XVIII", reveló Fogerty. "Hubo un terrible huracán que destruyó todo. Cuando terminó, los sobrevivientes descubrieron que el único campo que quedó intacto era el maizal del hombre que había vendido su alma al diablo". Esta historia se convirtió en "Bad Moon Rising", uno de los grandes éxitos de Creedence Clearwater Revial.

Pink Moon

Pink Moon es la luna llena al principio de la primavera - y tampoco promete nada bueno. Cuando Nick Drake lanzó el álbum "Pink Moon" a principios de 1972, no sabía que estaría muerto dos años y medio más tarde. Sufría de depresiones. Finalmente fue encontrado muerto en su cama con una sobredosis de antidepresivos. Sólo tenía 26 años. "Pink Moon" es uno de los mejores álbumes de todos los tiempos. El tema "Pink Moon" es una advertencia: "La luna rosa está en camino y os atrapará a todos".

Man On The Moon

Esta canción no trata de astronautas. El tema del grupo R.E.M. forma parte de la banda sonora de la película del mismo nombre sobre el comediante estadounidense Andy Kaufman (interpretada en la película por Jim Carey). Kaufman era una estrella de televisión en la década de 1970. Tanto la película del director Milos Forman como la canción son un homenaje a este comediante.

Walking On The Moon

"Giant steps are what you take, walking on the moon, I hope my leg don't break, walking on the moon". (Das grandes pasos cuando caminas sobre la Luna, espero que no se rompa mi pierna cuando camine sobre la Luna). Diez años después del alunizaje, los tres miembros de The Police se preocupan de que alguien se pudiera romper la pierna al caminar en la luna a pesar de la ingravidez. El cantante Sting tuvo la idea al andar borracho en la habitación de un hotel.

The Police

Moonshadow

Cat Stevens (hoy Yusuf Islam) se crió en el West End de Londres, donde nunca oscurece. "Nunca vi la luna, sólo había farolas por todas partes", recordó más tarde en un programa de televisión. "Y entonces, en una hermosa noche, me paré en la orilla y vi mi sombra a la luz de la luna. Eso fue increíble".

Cat Stvens (Yusuf Islam)

Moonlight Shadow

La sombra de la luz de la Luna representa una muerte repentina e inesperada. Mike Oldfield estaba cerca en un hotel cuando John Lennon fue asesinado. Eso lo inspiró indirectamente a escribir esta canción. Porque la canción, cantada por Maggie Reilly, trata a primera vista sobre el escapista Houdini. Pero las letras "todo lo que vio fue la silueta de una pistola" y "un hombre que huyó le disparó seis veces", surgieren que se trata del asesinato de Lennon. Houdini no murió por un arma de fuego sino por un golpe en el estómago.

Harvest Moon

Una maravillosa canción de amor en la que Neil Young le dice a su pareja después de muchos años cuánto la sigue queriendo: "Porque todavía estoy enamorado de ti, quiero verte bailar de nuevo. Porque todavía estoy enamorado de ti en esta luna de la cosecha". La cantante de jazz Cassandra Wilson creó una maravillosa versión poética de la misma canción años después.

Neil Young en 1972

Hijo de la Luna

La leyenda de una mujer gitana que le pide un hombre a la diosa Luna. Luna está de acuerdo, pero demanda tener su primer hijo a cambio. Dicho y hecho. La mujer consigue un marido y un hijo. Pero después de su nacimiento se quiere quedar con él. El problema: el niño es de piel clara y ojos grises. El marido apuñala a la mujer por celos. La canción fue un gran éxito internacional para la banda española Mecano.

(gg/er)

